Концентрированные налоговые выплаты в конце прошлой недели и начале текущей привели к резкому падению свободных остатков ликвидности на банковских счетах. Корсчета в ЦБ сегодня утром сократились до 1.64 трлн руб., что на 1.2 трлн руб. ниже пика прошлой недели. Остатки на депозитах остались на уровне 2.4 трлн руб., из которых 2.24 трлн руб. приходится на недельный депозит.

Ускоренный отток средств в бюджет привел к всплеску ставок на денежном рынке, в частности, овернайт ставка кросс-валютного свопа (6.53%) зафиксировала премию в размере 3 бп против текущего значения ключевой ставки, а средневзвешенная ставка о/н репо на ММВБ (6.58%) сохранила премию в 8 бп.

Мы полагаем, ситуация начнет быстро меняться в начале ноября, когда бюджет приступит к тратам, а банки получат дополнительную возможность перераспределить средства с недельного депозита (ожидаем на сегодняшнем аукционе сокращение лимита до 1.6-1.8 трлн руб.) в пользу корсчетов.