Риски по евро в паре с долларом до конца недели смещены в сторону ослабления
На глобальных площадках накануне сохранялись умеренно позитивные настроения благодаря очередным оптимистичным сообщениям по торговым переговорам между США и КНР.
В частности, президент США Д. Трамп заявил о том, что стороны движутся к подписанию первой фазы торгового соглашения быстрее ранее запланированного графика. На этом фоне американский фондовый индекс S&P500 обновил исторический максимум и закрылся на уровне 3039 пунктов, а большинство валют развивающихся стран получили поддержку в паре с долларом США.
Сегодня день небогат на значимые события, а внимание могут привлечь разве что второстепенные данные по потребительской уверенности в Штатах (17.00 мск). Тем не менее, мы сохраняем свой взгляд на то, что в среду риторика ФРС в отношении дальнейшей монетарной политики регулятора может оказаться недостаточно мягкой, что способно вернуть негативные настроения на рынки и оказать давление на рисковые активы.
Пара EURUSD остается вблизи отметки 1.11, однако риски по евро до конца недели смещены в сторону ослабления. Помимо заседания ФРС негативно на европейскую валюту могут повлиять завтрашние данные по инфляции в Германии, а также статистика по инфляции и по ВВП в Европе в четверг. Сохранение слабого инфляционного давления в ЕС и близкий к нулю экономический рост, вероятно, продолжат ограничивать возможности евро в ближайшее время.
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