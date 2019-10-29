ОФЗ: небольшое увеличение наклона кривой; наиболее вероятный кандидат для аукциона – ОФЗ-26230. Вчера доходности ОФЗ продолжили снижаться, отыгрывая пятничное понижение ключевой ставки на 50 бп и мягкую риторику Банка России. На этот раз опережающую динамику показали короткие выпуски, доходности которых снизились на 4–8 бп. Лучше всех смотрелся ОФЗ-26209 (YTM 6,03%), доходность которого опустилась на 11 бп. ОФЗ-26217 (YTM 6,02%) и ОФЗ-25083 (YTM 6,02%) снизились в доходности на 8 бп каждый. Середина и дальний конец кривой сместились вниз на 2–4 бп, доходность 10-летнего выпуска составила 6,45%. ОФЗ-26223 (YTM 6,12%) отстал от среднесрочных аналогов на кривой, прибавив в доходности 1 бп. Оборот торгов на МосБирже снизился почти вдвое относительно пятничного уровня, до 24 млрд руб. Между тем 10-летние выпуски развивающихся стран прибавили в доходности 1–2 бп.

Сегодня во второй половине дня Минфин объявит параметры предстоящих аукционов ОФЗ. В последние недели министерство в свете ралли на рынке отдавало предпочтение длинным бумагам. Теперь, когда объем ОФЗ-26225 (YTM 6,60%) в обращении достиг своего лимита в 350 млрд руб., у Минфина осталось всего два доступных к размещению выпуска: ОФЗ-26228 (он же предлагался на прошлой неделе) и ОФЗ-26230 (предлагался две недели назад). Из этих двух выпусков Минфин, скорее всего, выберет ОФЗ-26230, поскольку он дольше не предлагался на аукционах. При этом мы считаем, что Минфин также может решить предложить ОФЗ-26229 (YTM 6,22%), поскольку среднесрочные ОФЗ с фиксированным купоном не предлагались инвесторам с 25 сентября.