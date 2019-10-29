Обороты в ОФЗ заметно снизились с наступлением новой недели, основная активность на среднесрочном участке кривой.

Рынок очень быстро отыграл пятничное снижение ключевой ставки, и неделя началась с заметного спада активности инвесторов в сегменте ОФЗ. Впрочем, положение кривой рублевых госбумаг уже учитывало пересмотр ставки на 50 б.п. вниз, так что быстро наступившее затишье выглядит вполне естественно. Биржевой оборот в ОФЗ вчера составил порядка 24 млрд руб., что почти в два раза ниже пятничного объема. Больше всего сделок было в пятилетних бумагах: в ОФЗ 26223 (более 2 млрд руб) и ОФЗ 26227 (более 3 млрд руб). Также в ОФЗ 25083 с погашением в декабре 2021 г. биржевой оборот превысил 3 млрд руб. Сохранилась некоторая активность в семилетней точке (ОФЗ 26219, ОФЗ 26226) и в длинных бумагах. Несмотря на умеренные обороты, котировки ОФЗ поднялись вчера в среднем на 0,1–0,3 п.п., что привело к снижению доходностей еще примерно на 3–6 б.п. Доходности коротких гособлигаций опустились ниже 6% годовых впервые с середины 2013 г.

Рубль, как и большинство валют ЕМ, укрепился к доллару, подорожав на 0,2% за основную сессию. Сегодня и завтра, как мы полагаем, сохранится умеренная торговая активность в преддверии заседания ФРС по ставке. Мы уже отмечали, что после недавнего ралли в ОФЗ, в ходе которого доходности достигли многолетних минимумов, у многих участников велико желание зафиксировать прибыль, результаты же заседания Федрезерва вполне могут подтолкнуть их к такому решению. В условиях относительного затишья на рынке Минфину вполне целесообразно предложить завтра на аукционе среднесрочные ОФЗ, например серии 26229 с погашением в ноябре 2025 г.