Уровень корсчетов остается недостаточным для прохождения периода усреднения, причем, учитывая, что дней до конца периода остается все меньше, дополнительный объем средств, необходимый для выполнения регуляторных требований, увеличивается. Сейчас мы оцениваем потребность в дополнительной ликвидности примерно в 1,2 трлн руб. При этом спроса на фондирование от Казначейства пока нет, хотя в нынешних условиях это один из основных источников ликвидности для банков. Возможно, это временная пауза, кредитные организации выжидают итогов сегодняшнего депозитного аукциона. Так, Центробанк снизил лимит на депозитном аукционе до 1,75 трлн руб., что обеспечит поступление 490 млрд руб. с депозитов банков в ЦБ на корсчета, но эта сумма не способна удовлетворить все потребности банков в ликвидности.

Мы ждем невысокого предложения со стороны банков на депозитном аукционе. Помимо значительной потребности в ликвидности, предложение будет ограничивать относительно высокий уровень ставок на межбанковском рынке, MosPrime овернайт вчера составила 6,77%, это на 27 б.п. выше ключевой ставки. Максимальная же ставка по депозитам ЦБ равна ключевой. Хотя перераспределение средств между депозитами и корсчетами – обычное дело, нынешняя нехватка средств на корсчетах остается максимальной за длительный период, поэтому нельзя исключать, что ряд банков столкнется с дефицитом ликвидности. Средств, предоставляемых Казначейством, также может оказаться недостаточно: лимит по однодневному репо не превышает 400 млрд руб., задолженность по репо сроком более чем один день до конца недели может увеличиться лишь на 60 млрд руб. Рост депозитов Казначейства также ограничен, не более 80 млрд руб. с учетом возвратов. Всего этого фондирования также может оказаться недостаточно.