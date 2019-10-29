Магнит представил смешанные результаты за 3-й квартал.

Продолжилось падение трафика по всем ключевым сегментам, особенно сильное падение — в супермаркетах (-7,4%), это основная причина снижения сопоставимых продаж. Отчасти это обусловлено сезонностью, аналогичный тренд у всех сетей. Прошлым летом большее количество людей сократили походы в магазины из-за отпусков. В компании также полагают, что повлияла погода (меньше спрос на покупки для загородного отдыха на выходные). При этом сентябрь, по данным Магнита, был благополучным месяцем. Мы ожидаем восстановление показателей трафика в 4-м квартале, по итогам года его снижение не превысит 1,5%. Рост среднего чека сопоставим с инфляцией. По итогам года сопоставимые продажи в целом вырастут в пределах 1,5%.

Обращает на себя внимание снижение планов по открытию магазинов в среднем на 25%, программа капзатрат пока не скорректирована. На мой взгляд, это положительная новость, поскольку показатели рентабельности для Магнита сейчас важнее темпов роста. По итогам года выручку прогнозируем около 1,38 трлн руб., EBITDA 90 млрд, прибыль 21 млрд. Реакция рынка на отчетность слабопозитивная. Инвесторы надеются на улучшение показателей рентабельности и LFL продаж в 4-м квартале.