Рынок практически уверен в снижении ставки…

Завтра завершается заседание ФРС и состоится пресс-конференция председателя ведомства Джерома Пауэлла. Оцениваемая на основе рыночных данных вероятность снижения ставки на этом заседании составляет сейчас 91%, и рынок закладывает 23% на то, что ставка может быть снижена в декабре еще раз. Консенсус-прогноз Bloomberg также предполагает, что ставка будет снижена на 25 б.п. Мы считаем, что ФРС давала достаточно мягких сигналов, к тому же среди голосующих участников заседания перевес складывается скорее в пользу сторонников мягкой политики, поэтому мы тоже ждем снижения ставки на 25 б.п. до 1,5–1,75%.

…но комментарий Пауэлла может быть жестким

Учитывая, что в протоколах отмечалось желание участников заседания прояснить для рынка вопрос, когда снижения будут приостановлены, а глава ФРС Джером Пауэлл называл последние снижения корректировкой внутри цикла, мы считаем, что ФРС вполне может послать сигнал, что трех снижений ставки в текущих условиях достаточно, и обозначить намерение взять на какое-то время паузу. На такие комментарии рынок, скорее всего, отреагирует негативно, что отправит вверх доходность UST10. Это может привести к небольшой коррекции на рынке российских евробондов.