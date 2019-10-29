Магнит представил финансовые и операционные результаты за 3К 2019 г., которые оказались заметно слабее ожиданий на фоне разовых негативных эффектов.

• Сопоставимые продажи в 3К снизились на 0,7% при росте среднего чека на 3,6% и падении трафика на 3,4%. Ранее 3 квартала подряд сопоставимые продажи демонстрировали рост. Снижение вызвано замедлением продуктовой инфляции, холодной погодой, а также распродажей устаревшего ассортимента. Среди сегментов только формат супермаркетов продемонстрировал падение сопоставимых продаж (-6%), в то время как магазины у дома и магазины косметики показали рост на 0,1% и 3,7% соответственно.

• Выручка ритейлера выросла на 10,5% г/г до 342,6 млрд руб., что соответствует нашим ожиданиям. Розничные продажи увеличилась на 9,1% г/г, а выручка оптового бизнеса на 97,8% г/г благодаря консолидации СИА Групп. Общая торговая площадь выросла на 17,2%, в сегменте дрогери на 34,1% благодаря ускорению темпов открытий.

• В связи с распродажей устаревшего ассортимента на 16,7 млрд руб. (из примерно 33 млрд руб.), валовая рентабельность Магнита упала на 113 б.п. до 22,4%. С учетом корректировки на негативный эффект валовая рентабельность составила 23,8%, что на 31 б.п. выше, чем в 3К 2018 г. в силу оптимизации товарных потерь и сокращения логистических затрат.

• EBITDA упала на 9% г/г до 19,8 млрд руб., рентабельность составила всего 5,9% против 7% в 3К 2018 г. Скорректированная на разовые негативные эффекты и выплаты по программе LTI EBITDA составила 25,3 млрд руб., что на 16,3% больше, чем в 3К 2018 г. Магнит понизил прогноз по рентабельности EBITDA в текущем году с уровня прошлого года до 6,5%. Рентабельность скор. EBITDA без учета разовых негативных эффектов по-прежнему ожидают на уровне прошлого года (7,3%).

• На фоне роста финансовых расходов и амортизации, а также падения рентабельности чистая прибыль уменьшилась на 57,3% г/г до 3,25 млрд руб. По итогам 9М чистая прибыль ритейлера оказалась на 48,6% ниже, чем в прошлом году.

• Произошли некоторые изменения в прогнозах открытий: по итогам 2019 г. теперь планируется открыть 1,2 тыс. магазинов «У дома», а не 1,5 тыс.; прогноз по числу открытых аптек был снижен с 2 тыс. до 1,2 тыс.; количество обновленных магазинов составит около 2,3 тыс., а не 2 тыс. Прогноз по капитальным затратам при этом остался неизменным на уровне 70-75 млрд руб.

• По заявлениям президента компании Яна Дюннинга, Магнит планирует больше сосредоточится на динамике LFL, нежили органическом росте. Менеджмент ожидает ускорения роста продаж в 4К и 2020 г., а также стабильную рентабельность EBITDA в 2020 г. на уровне 2018 г. Количество открытий в будущем году, скорее всего, не изменится по сравнению с текущим годом.

Мы ожидаем, что в ближайшее время ритейлер объявит о заседании совета директоров, на котором будут обсуждаться промежуточные дивиденды. С учетом просадки в акциях годовая дивидендная доходность Магнита может составить порядка 8,5% (от текущей цены).

Наша рекомендация для акций Магнита «Держать» с целевой ценой 3 917 руб.