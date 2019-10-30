Во вторник, 29 октября, на российском рынке акций возобновилось движение наверх. Главной движущей силой оказались акции Газпрома, подскочившие на 3,5%. Общие объемы торгов вновь были существенно выше средних.

На графике индекса МосБиржи ожидаемо сформировался классический бычий паттерн. Накануне мы отмечали, что в индексе наблюдался ретест ранее пробитого сопротивления 2850 п., но уже сверху вниз. Теперь именно отметка 2850 п. выступает ближайшей точкой опоры. Отскок от этого уровня является достаточно сильным сигналом, указывающим на высокую вероятность еще одного обновления максимумов.

Тем не менее отметим, что подъем выше 2900 п. еще сильнее увеличит фактор перекупленности и спровоцирует появление «медвежьих» дивергенций на технических индикаторах младших таймфреймов. Другими словами, это означает, что в случае обновления максимумов вырастет риск временного отката. Что касается среднесрочной перспективы, то сильное трендовое сопротивление по индексу МосБиржи проходит лишь около 3000 п.

На рынке облигаций рост в ОФЗ начал останавливаться, тогда как индекс корпоративных долговых бумаг продолжает движение наверх. То есть как раз начинает реализовываться сценарий, когда корпоративные бонды наконец-то пытаются догонять индекс гособлигаций, который ранее показывал уверенную опережающую динамику.

По акциям Газпрома в качестве ближайшего ориентира выделяется предыдущий многолетний максимум, установленный в июне — 256,4 руб. Учитывая общий положительный рыночный сентимент есть все шансы, чтобы проколоть эту отметку и переписать максимумы.

Также весьма уверенную динамику во вторник показали акции Роснефти (+1,8%). До сих пор у этих бумаг никак не получалось выйти из формата боковой консолидации и начать полноценный восходящий тренд. Все попытки роста в этом году завершались последующим откатом. Ключевая область, на которую предлагаем обратить внимание, расположена около 435-440 руб. В случае пробоя этого технически важного диапазона далее возможно ускорение роста. В таком случае станет возможным подъем к области 460-470 руб.

После продолжительной волны снижения началась фаза отскока в акциях черных металлургов: НЛМК (+3,8%), ММК (+3,1%), Северсталь (+1,9%). Столь сильный импульс обусловлен локальным закрытием коротких позиций. При этом на существенное восстановление бумаг сейчас сложно рассчитывать. Наоборот, в обозначенных акциях сохраняются риски возобновления нисходящей тенденции из-за слабой ценовой конъюнктуры на рынке стали.

В то же время интерес к акциям Сургутнефтегаза (-0,11%) начал ослабевать. Накануне обыкновенные бумаги не смогли возобновить движение наверх и закрывались с незначительным изменением. На наш взгляд, риски снижение остаются очень высокими. Фундаментальных причин для роста бумаг не наблюдаем. То же самое касается и привилегированных акций, но за счет фактора более высоких ожидаемых дивидендов «префы» могут выглядеть чуть лучше.

Акции Магнита вчера выросли на 1,3%, однако этот подъем выглядит не совсем оправданным. Финансовая отчетность компании за III квартала 2019 г., на наш взгляд, оказалась крайне слабой. В краткосрочной перспективе сложно ожидать роста и формирования восходящей волны в бумагах ритейлера.

Сегодня центральным событием для мировых фондовых площадок станет заседание ФРС. Американский регулятор, вероятно, снизит свою целевую процентную ставку по федеральным фондам на 0,25% — до диапазона 1,5-1,75%. При этом в своих комментариях глава Федрезерва может дать намек на то, что далее будет взята пауза в снижении ставок с целью получения более четких сигналов от макроэкономических показателей развития американской и мировой экономик.

Сегмент фьючерсов FedWatch оценивает вероятность снижения ставки уже в 98,3%. При этом недавний опрос Reuters указывает на то, что лишь 62% экспертов ждут подобного решения. 38% аналитиков рассчитывают на сохранение ставки.

В среду вечером ожидается рост волатильности по широкому кругу финансовых активов. Если риторика регулятора будет «мягкой», в чем у нас нет уверенности, то рисковые активы могли бы получить дополнительный импульс к обновлению своих локальных или даже исторических максимумов. В ином случае, перегретость фондовых активов может вылиться в умеренную коррекцию в рамках среднесрочной растущей формации.

В преддверии заседания ФРС президент США Дональд Трамп опубликовал дежурное сообщение в Twitter о том, что Федрезерв ничего не понимает и сдерживает американскую экономику. Комментарии Трампа в текущей ситуации уже не играют никакой роли. Участники рынка давно привыкли к критике действий ФРС со стороны президента.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается публикация финансового отчета по МСФО за III квартал 2019 г. у Энел Россия. Дальнейшая отчетность Энел важна для оценки фактора выбытия результатов Рефтинской ГРЭС из общей картины. Плюс по-прежнему сохраняется неопределенность по поводу дивидендных перспектив компании. При этом текущую оценку акций сложно назвать чрезмерно завышенной. Также сегодня результата по МСФО опубликует Новатэк. По РСБУ отчитается Русгидро.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают всего лишь на 0,08%, нефть Brent в минусе на 0,37%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи совсем рядом по отношению к уровню закрытия вторника.