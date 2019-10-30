Заседание ФРС как риск для изрядно прибавивших в цене активах
Американские биржевые площадки во вторник закрылись на отрицательной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.08%, закрывшись на отметке 3036,89 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,07%, высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,59%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта — до 1,83%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на два базисных пункта — до —0,35%.
Поводом для приостановки восходящего движения, в ходе которого S&P 500 обновил исторический максимум, послужили новости о том, что Вашингтон и Пекин могут не успеть подписать частичную торговую сделку в ноябре на полях саммита АТЭС. Сегодня инвесторы будут следить за публикацией данных по ВВП США. Ожидается, что экономический рост крупнейшей мировой экономики в третьем квартале замедлится до 1,6%. Однако основное внимание игроков будет сосредоточено на заседании ФРС США. Снижение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов уже заложено в рынок, в связи с чем инвесторы сфокусируют свое внимание на комментариях главы Федрезерва по дальнейшей монетарной политике регулятора. В том случае, если Джером Пауэлл намекнет на приостановку снижения ставки на последующих заседаниях, мы сможем увидеть фиксацию прибыли в изрядно прибавивших в цене активах.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,06%, закрывшись на отметке $61,64. Игроки умеренно позитивно отреагировали на статистику от Американского института нефти, согласно которой недельные запасы "черного золота" в стране при прогнозе роста на 2,5 млн. баррелей, выросли всего на 592 тысячи. Сегодня рынки будут ждать официальных данных по запасам сырой нефти от Минэнерго США, которые вкупе с конъюнктурой на мировых финансовых рынках станут определяющими для стоимости фьючерсного контракта Brent до конца текущей недели.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,04%, закрывшись на отметке 2886,48 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2845 и 2820 пунктов. Сопротивление по-прежнему находится на уровне 2900 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 139700 и 138000 пунктов. Сопротивление — 143000 пунктов.
Рубль завершил торги на отметке 63,95 потеряв 0,31 % по отношению к американскому доллару. На данном этапе пара доллар/рубль продолжает консолидироваться в диапазоне 63,56 — 64,20, пытаясь определиться с дальнейшим направлением движения. Основная поддержка в паре находятся на уровне 63,55. Сопротивления расположены на отметках 64 и 64,20.
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