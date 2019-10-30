Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Индексы РФ вновь способны торговаться лучше мировых аналогов из-за внутренних факторов. При этом настроения инвесторов в остальном мире несколько ухудшились по итогам вчерашнего дня. Практически все основные риски обозначились более отчетливо. Из квартальных отчетов нужно отметить снижение прибыли Google в 3 кв. 2019, при этом по итогам 9 мес. динамика является положительной. Отчет хуже ожиданий обеспечил более сильное снижение по Nasdaq, чем по S&P500. Макростатистика также напомнила о себе – индекс доверия потребителей снизился, хотя прогнозы аналитиков сводились к росту показателя. Наконец, с торговыми переговорами США и Китая также не все гладко. Представитель Белого дома не исключил, что заключение соглашения затянется.

По его словам, был достигнут большой прогресс и стоит цель подписать первую часть сделки в середине ноября, однако подготовка и согласование текста может затянуться. Конечно, для полноценного разворота индексов этих факторов недостаточно. Сегодня состоится очень важное заседание ФРС. В снижении ставки мало кто сомневается, но интрига в том, насколько мягкой будет риторика Пауэлла и какой прогноз относительно будущих действий регулятора он даст. Не исключено, что анонса дальнейшего снижения ставки не будет, что приведет к локальному снижению индексов США.

Британский парламент согласился на проведение досрочных выборов, которые назначены на 12 декабря. С одной стороны это неплохо, так как у нынешнего состава не получается сформировать четкую позицию, с другой – растет неопределенность. Новый созыв может отказаться от идеи Brexit совсем. Фунт способен продолжить рост на этом фоне.

Цены на нефть Brent стабилизировались ниже $62 в ожидании публикации по запасам и решения ФРС.

Спрос на доллар немного вырос, что отодвинуло внутренние факторы, поддерживающие рубль, на второй план. Минфин сегодня предложит два выпуска ОФЗ объемом чуть больше 20 млрд. рублей, что вряд ли увеличит спрос на российскую валюту. Рынок акций РФ вернулся к уверенному росту, который сопровождался повышенным интересом к акциям металлургических компаний, а также Газпрома, который ранее сообщил о готовности к запуску газопровода «Сила Сибири» в Китай. Сбербанк подтвердил намерение купить долю в mail.ru у Газпромбанка, что, на наш взгляд, позитивно для обеих компаний.

Индексы РФ могут продолжить рост, игнорируя внешний фон, как это было в рамках прошлого и частично нынешнего года.