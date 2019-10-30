Сегодня возможна приостановка роста по индексу РТС
Во вторник восходящий тренд по индексу РТС остался в силе во многом благодаря Газпрому (GAZP, +3.6%) и НЛМК (NLMK, +3.8%). Поводом к оживлению в бумагах Газпрома могло стать сообщение о заполнении газопровода «Сила Сибири» и готовности к поставкам газа в Китай.
К основаниям для усиления спроса в металлургическом секторе можно отнести рост цен на прокат в США – ранее о повышении цены на плоский прокат на $40 за тонну объявили ArcelorMittal, Nucor и U.S. Steel. Как сообщает Bloomberg, американское подразделение НЛМК также повышает цену на $40 за тонну (в прошлом году на США пришлось 36% выручки группы, повышение цены может увеличить выручку в США, по грубой оценке, на 5% — 7% в долларовом выражении). Акции ММК (MAGN) подорожали на 3.1%, АФК Система (AFKS) – на 3.0%, Северстали (CHMF) – на 2.0%, Роснефти (ROSN) – на 1.8%, Аэрофлота (AFLT) – на 1.5%.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) подорожали на 4.7%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 3.7%, Самараэнерго (SAGO) – на 3.3%, ТНС Энерго Ростов-на-Дону (RTSB) – на 3.1%.
Фондовые индексы США потеряли 0.1% — 0.6%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в минусе, наблюдается некоторая коррекция вниз и по азиатским индексам.
Сегодня возможна приостановка роста по индексу РТС – инвесторы снижают активность на рынках в целом, ожидая решения ФРС США по базовой процентной ставке (21:00 мск) и пресс-конференции Дж. Пауэлла. Кроме того, сегодня в США выйдут данные по занятости (отчет ADP, 15:15 мск), оценка ВВП за третий квартал (15:30 мск) и еженедельный отчет минэнергетики по запасам нефти (17:30 мск).
На валютном рынке в течение дня вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 64.0 по паре доллар-рубль.
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