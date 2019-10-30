Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением
Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть снижаются после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.
Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,6% во главе с высокотехнологичным сектором. Квартальные результаты Alphabet, владеющей Google, разочаровали инвесторов, в то время как Merck и Pfizer, напротив, поддержали. Индикатор S&P500 в течение сессии в очередной раз обновил исторический максимум, поднявшись до 3047 пунктов.
Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,1%.
Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. В ходе голосования поздно вечером в Великобритании было одобрено проведение всеобщих выборов в стране 12 декабря, инициированное премьер-министром Борисом Джонсоном.
На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 потерял около 0,6%. Фондовые индексы Китая снижаются примерно на 0,5%, в то время как на других рынках региона преимущественно наблюдается рост. Давление на настроения оказывают сообщения СМИ о возможной нехватке времени для подготовки торгового соглашения к середине ноября, о чем заявили в администрации США.
Нефтяные фьючерсы утром дешевеют примерно на 0,5% после снижения накануне. Цены, однако, остаются выше психологически важных отметок 60 долл (Brent) и 55 долл (для WTI) и в последние несколько дней торгуются в рамках диапазонов, ограниченных сопротивлениями 62,30 долл и 56,70 долл соответственно. Опубликованные накануне данные Американского института нефти при этом показали увеличение запасов “черного золота” на прошлой неделе на 0,6 млн баррелей при повышении запасов нефтепродуктов на 3,6 млн баррелей – негативный для котировок сигнал.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, отступив от поддержек 2850 и 1410 пунктов. Сопротивления расположены на уровнях 2900 и 1430 пунктов. Риском для игроков на повышение является сохранение краткосрочной перекупленности на рынке, которая наряду с ухудшением внешнего фона может способствовать фиксации прибыли и увести индексы ниже текущих отметок.
Рубль тем временем ослаб против доллара и евро, отступив от локальных максимумов. Пара доллар/рубль поднялась к сопротивлению 64 руб, пробой которого толкнет доллар к 64,35 руб. Пара евро/рубль поднялась чуть выше 71 руб. Преодоление сопротивления 71,10 руб направит европейскую валюту к 71,40 руб. Идти выше рублю в текущих условиях стало сложнее.
Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением некоторого ухудшения внешнего фона, в связи с чем могут выйти в умеренный минус. Поводов для масштабной фиксации прибыли на данный момент нет, но они вполне могут появиться в четверг, если тон ФРС в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики окажется недостаточно мягким, что вполне возможно. В среду на рынках будут ждать важной статистики из США, а на биржах РФ финансовых отчетностей таких компаний, как Новатэк и РусГидро.
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