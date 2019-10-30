По итогам вчерашних торгов ОФЗ с фиксированным купоном почти не изменились, поднявшись в доходности на 1–2 бп. Исключение составили несколько выпусков: в частности, ОФЗ-26227 (YTM 6,16%) вырос в доходности на 5 бп, ОФЗ-26205 (YTM 6,02%) прибавил 4 бп, а доходность ОФЗ-26230 (YTM 6,65%) повысилась на 3 бп. Оборот в секции ОФЗ на МосБирже по-прежнему соответствовал среднему показателю за последний месяц, составив 29 млрд руб. Локальные облигации остальных развивающихся стран торговались разнонаправленно в узких диапазонах – движения доходностей 10-летних выпусков были в пределах ±3 бп к уровню предыдущего дня.

На сегодняшнем аукционе Минфин предложит ОФЗ-26229 (YTM 6,24%) на сумму до 20 млрд руб., а также ОФЗ-ПК 24020 без лимита. На наш взгляд, выбор в пользу ОФЗ-26229 объясняется большим сроком, прошедшим с момента последнего размещения данной бумаги на первичном рынке (25 сентября), и тем, что в последние четыре недели к размещению предлагались только длинные облигации с фиксированным купоном. Мы полагаем, что сегодня инвесторы вполне могут выкупить весь предложенный объем выпуска (20 млрд руб.) по ценам вторичного рынка, учитывая отсутствие новых предложений среднесрочных облигаций в последнее время и в целом высокий аппетит к риску, наблюдаемый после пятничного заседания Банка России. Что касается ОФЗ-24020, то, по нашим расчетам, объем его размещения составит 10–15 млрд руб., как и на предыдущих аукционах данной бумаги. Отметим, что на последнем аукционе 9 октября соотношение спроса и предложения выпуска составило 5x. Мы не удивимся, если сегодня данный показатель будет ниже на фоне напряженной ситуации с ликвидностью на денежном рынке на этой неделе, что может сократить спрос со стороны локальных банков. Объем остатков, доступных для размещения в ОФЗ-24020, составляет 64 млрд руб.