Ралли на российском рынке акций продолжается. В среду индекс МосБиржи ожидаемо отработал сформированные ранее «бычьи» сигналы и вновь переписал исторические максимумы. Котировки поднялись выше 2900 п. Объемы внутридневных торгов по-прежнему остаются почти в два раза выше, чем в среднем по году.

Обращаем внимание, что спрос все также сосредоточен преимущественно в наиболее ликвидных инструментах. Индекс голубых фишек в этом году прибавляет более 25%, тогда как индекс компаний средней и малой капитализации показывает околонулевой результат и в последние недели практически не растет.

В среду главным локомотивом вновь оказались акции Газпрома (+3,3%), обновившие максимальные значения с 2008 г. на благоприятном корпоративном фоне. На бумаги компании пришлось около 35% от всего оборота в акциях индекса МосБиржи. В случае подъема выше уровня 265 руб. следующее техническое сопротивление сместится в область 277-282 руб. Такой восходящий импульс участники рынка могут начать использовать в качестве повода для временной фиксации длинных позиций на фоне избыточной перекупленности.

Обратная динамика накануне наблюдалась в обыкновенных акциях Сургутнефтегаза (-2,6%). Мы по-прежнему не видим корпоративных поводов для столь высоких оценок, так что риски продолжения снижения котировок оцениваем как значительные.

Среди наиболее заметных корпоративных историй в среду выделялись акции КТК. Prosperity Capital Management договорилась о продаже пакета в 27,24% по 196,27 руб. в пользу дочерней структуры САФМАР. При этом миноритариям планируется выставить оферту по этой же цене. На этом фоне котировки взлетели на максимально возможные в течение сессии +40%, так как сделка прошла с премией в 51% к цене закрытия предыдущего дня.

Чуть более 4% вчера прибавили акции АЛРОСА. Корпоративных драйверов при этом не обнаружено. В последние 2-3 недели на нашем рынке практически каждый день происходят «выстрелы» наверх в ряде ликвидных бумаг без каких-либо дополнительных оснований. Вчерашний отскок АЛРОСА как раз может быть одним из таких эпизодов. Долгосрочный взгляд на бумаги компании умеренно положительный, но для этого необходимо, чтобы начал восстанавливаться рынок алмазов (цены и спрос). Если же говорить о краткосрочном горизонте, то пока четких драйверов не просматривается. Дивидендная доходность по итогам II полугодия заметно снизится из-за падения свободного денежного потока (компания нарастила запасы в III кв.). В связи с этим вероятность того, что импульс в бумагах может быть кратковременным, на мой взгляд, весьма высокая.

Достаточно слабую динамику в последние дни показывают дочки Россетей. В частности, накануне на 7% рухнули бумаги МРСК Центра и Приволжья. Как и в случае с некоторыми другими сетевыми компаниями вчерашнее падение было спровоцировано слабым отчетом по РСБУ. Чистая прибыль МРСК ЦП за III квартал упала на 90% относительно III квартала 2018 г. Негативное влияние на результаты оказала статья прочие расходы. За 9 месяцев чистая прибыль сократилась на 38%. Снижение показателя может негативно отразиться на дивидендной базе по итогам 2019 г.

Одним из центральных событий вчерашнего дня было заседание ФРС. По его итогам американский регулятор ожидаемо снизил диапазон ключевой ставки н 25 б.п. — до 1,50-1,75%. Это уже третье смягчение денежно-кредитной политики подряд. Глава ФРС Джером Пауэлл объяснил решение о снижении ставки тем, что эти действия являются «страховкой» от возможной реализации рисков, в том числе внешних (ослабление глобального роста и мировой торговли).

Следующее заседание комитета состоится 10-11 декабря и, на наш взгляд, цикл смягчения денежно-кредитной политики в США может быть временно приостановлен. На декабрьском заседании в базовом сценарии ожидаем сохранение ставки на текущем уровне.

Реакция мировых рынков на вчерашнее решение ФРС была смешанной. Тем не менее к концу сессии американский индекс широкого рынка S&P 500 сумел подняться на 0,3% и обновить исторические максимумы. Следующее трендовое сопротивление находится совсем рядом, около 3055 п.

В это же время цены на нефть показали слабую динамику. К текущему моменту стоимость барреля Brent вновь опустилась ниже $61. Определенное давление на котировки оказал значительный рост запасов нефти в США.

Слабая динамика цен на нефть при уверенном росте акций российских нефтяников привела к весьма интересной картине. Соотношение стоимости нефтегазового отраслевого индекса РТС (в USD) и Brent поднялось до новых максимальных значений с 2007 г. Чем выше индикатор, тем формально дороже оценен сектор относительно цены ключевого для него сырья. Сейчас он находится на 18% выше, чем среднее значение последних 12 мес.

Почему наблюдается такая переоценка нефтегазового сектора? Для этого есть 3 основные причины: аномальное ралли Сургутнефтегаза, уверенный рост Лукойла на фоне байбэка и ожиданий увеличения дивидендов, подъем акций Газпрома. Именно эти тяжеловесные бумаги и вытянули отраслевой индекс к максимумам.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается публикация финансовых отчетов по МСФО за III квартал 2019 г. у Сбербанка и ММК.

По индексу МосБиржи сейчас наблюдается значительная перекупленность. Кроме того, на часовом и 4-часовом графиках на индикаторах формируются разворотные «медвежьи» дивергенции, указывающие на рост вероятности коррекции. Ключевым уровнем сопротивления выступает круглая отметка 3000 п. Около этого рубежа проходит верхняя граница большого восходящего тренда, который начался после 2008 г. В среднесрочной перспективе тестирование 3000 п. вполне возможно, но у нас нет полной уверенности в том, что это произойдет в рамках именно текущего импульса роста. То есть перед этим движением допускаем технический откат.

В паре USD/RUB мы сегодня можем увидеть еще одну попытку снижения к области поддержки 63,5-63,6. Если вдруг уровень 63,5 будет пройден вниз, то следующие техническая область торможения по доллару сместится ближе к 62,5-62,9.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в среду выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Их уверенному подъему немного мешает слабая статистика по PMI Китая. Фьючерсы на S&P 500 с утра показывают околонулевую динамику, нефть Brent в плюсе на 0,4%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи выше уровня закрытия среды, в пределах +0,5%.