По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,33%, закрывшись на отметке 3046,77 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,43%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,33%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась ещё на пять базисных пунктов, достигнув 1,78%. Доходность 10-летних облигаций Германии осталась на прежнем уровне —0,35%.

В среду Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку на 25 базисных пункта, до диапазона от 1,5% до 1,75%. Предыдущая фраза о готовности регулятора "действовать по необходимости для поддержки экономического роста" была заменена на намерение "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки". Реакция рынка на возможную паузу в смягчении денежно-кредитной политики Федрезерва носила негативных характер, однако ситуацию выправили отчеты Apple и Facebook. Бумаги тяжеловесов после закрытия торгов росли порядка 2% и 5,5% соответственно. Похоже, что игрокам для переосмысления заявления ФРС и начала фиксации прибыли понадобится чуть больше времени, чем ожидалось ранее.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,66%, закрывшись на отметке $61,64. Рынок негативно отреагировал на вышедшие в "медвежьем" ключе данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы "черного золота" в США выросли на 5,7 млн. баррелей. Сейчас основной поддержкой во фьючерсном контракте Brent выступает уровень $60 и если данный рубеж будет сдан, цена на "черное золото" может опуститься к отметкам $59 — $58,50.

Индекс МосБиржи на прошедших закрылся на отметке 2911,15 пункта обновив исторический максимум. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2880 и 2850 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2925 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 141800 и 139800 пунктов. Сопротивления — 143500 и 145000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 63,83, прибавив 0,18 % по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,55. Сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,50.