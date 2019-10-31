Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. В ходе азиатской сессии индексы Китая и нефть торгуются в плюсе. Американские площадки также завершили вчерашний день в положительной зоне, несмотря на слабое начало дня. Главным событием стало решение ФРС по ключевой ставке. Регулятор оправдал ожидания рыночного большинства и снизил ставку на 25 б.п., доведя ее таким образом до диапазона 1.5-1.75. Если в текущем смягчении сомнений почти не было, то вот будущие планы ФРС беспокоили некоторых участников рынка. Не исключалось, что Пауэлл при снижении ставки позитивно оценит текущее состояние американской экономики, что будет означать наличие паузы в дальнейшем смягчении, но этого не произошло. Оценка экономики США главой ФРС была дана довольно сдержанная, он отметил слабые инвестиции в основной капитал и экспорт.

Кроме того, сохраняется неопределенность, а рост экономики является умеренным. При таком подходе многие получили уверенность в дальнейшем снижении ставки. На рост индексов значительно повлияли и планы ФРС продолжат выкупать с рынка краткосрочные облигации как минимум до 2 кв. 2020 для увеличения ликвидности на межбанковском рынке. В целом, можно считать, что итоги ФРС превзошли ожидания рынка, что поможет дальнейшего росту индексов. Согласно первой оценке, рост ВВП США в 3 кв. составил 1.9% в квартальном выражении и 2% в годовом. Замедление темпов роста продолжается – в годовом выражении это самый слабый рост с 4 кв. 2016, однако ожидалось еще более слабое значение. Несмотря на отмену саммита АТЭС в Чили, США и Китай также планируют подписать первую часть соглашения в середине ноября. Не исключено, что рост индексов США продолжится примерно до этого времени на ожиданиях сделки. После закрытия рынка отчиталась Apple. При росте выручки на 2% компании снизила чистую прибыль на 3%. Реакция инвесторов может быть неоднозначной, но негатив преимущественно игнорируется в рамках этого сезона отчетов.

Запасы нефти за неделю выросли на 5.7 млн. баррелей, заметно превысив ожидания, что привело к падению цен на сырье. Динамика опять выглядит слабо, но вблизи текущих уровней покупки могут возобновиться на фоне хороших настроений на рынках. Рубль укрепился к доллару, что совпало с общемировой динамикой, но было обусловлено еще и высоким спросом на ОФЗ в ходе аукционов Минфина – привлечено 53 млрд. при высоком спросе. Итоги ФРС благоприятны для рубля. Рынок акций РФ вновь закрылся в плюсе – за счет Газпрома, Алросы, Башнефти, положительной динамике далее пока ничего не угрожает.