Вчера рынок продолжил рост. Среди лидеров были акции АЛРОСЫ (+4,14%) и Газпрома (+3,36%), последние подросли до максимума за 11 лет на новости о том, что Дания дала разрешение на строительство Северного потока-2. Среди лидеров снижения вновь оказались бумаги Сургутнефтегаза (-2,58). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,50-64.

Сбербанк (+3,36%) опубликует результаты за 3 кв. по МСФО. Ожидается, что суммарные доходы по операциям составили около 530 млрд руб. Прогноз по прибыли – 230 млрд руб. Выдерживать темпы роста банку помогает ипотека, а также дочерние проекты. Не исключено, что помимо отчетов компания ответит на вопросы об интересах к акциям Yandex и Mail.ru и проектах своей экосистемы. Несмотря на довольно высокие рыночные мультипликаторы (Р/В 1,2х), консенсус прогноз по бумаге на уровне 320 руб. на 12 мес., что обусловлено высокими темпами роста активов.

ММК (-1,07%) опубликует результаты за 3 кв. по МСФО. Прогнозируется сокращение выручки до 125 млрд руб. на фоне снижения цен на металлы. Вместе с тем, ожидается, что компания сохраняет контроль над операционными расходами, поэтому рентабельность не изменится. Прогноз по EBITDA – 31 млрд руб., прибыль ожидается в диапазоне 14 … 17 млрд руб. Не исключаем, что отчетность станет драйвером роста котировок. Снижение цен на металлы уже отыграно, падение котировок опережает, по нашему мнению, фундаментальные риски. ММК одна из самых дешевых бумаг сектора, цель – 67 руб. на 12 мес.

Ожидаем смешанную динамику. Будут отыгрываться итоги заседания ФРС, отчетность американских гигантов. Хорошие результаты толкнут рынок наверх еще на 0,5-1,5%. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2880-2930 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,00.