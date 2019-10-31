По итогам торгов 30 октября индекс МосБиржи вырос на 0,85%, до 2911,15 п., а РТС на 0,55%, до 1431,90 п.

Отечественный рынок продолжает ставить рекорды благодаря бумагам «Газпрома», который подорожал на 3,36%, до 261,60 рублей за акцию. Компания заполнила газом магистральный трубопровод «Сила Сибири», а также получила согласие Дании на прокладку «Северного потока 2» по территориальным водам скандинавской страны. Кроме того, стоит отметить прогноз PetroChina о росте потребления газа в Китае на 300 млрд кубометров к 2035 году. «НОВАТЭК» (+0,41%) сообщил о росте прибыли по МСФО в III квартале в 8 раз, а за девять месяцев в 7 раз. Впрочем, слабая реакция рынка объясняется тем, что в значительной степени этот рост определяется разовыми факторами. «ЭНЕЛ Россия» (-0,8%) сообщила о том, что убыток по МСФО в январе-сентябре составил 27 млн рублей против прибыли 4,89 млрд рублей годом ранее. Однако компания сократила долговую нагрузку на 12 млрд рублей за счёт средств, полученных от продажи Рефтинской ГРЭС. «Татнефть» (+1,04%) сообщает о снижении прибыли по РСБУ в январе-сентябре на 8% до 149,985 млрд рублей. Лидером дня стали бумаги «САФМАР» (+5,52%) на новостях о приобретении 27,24% доли в «Кузбасской топливной компании». Кроме того, сильный рост показали акции «АЛРОСА» (+4,14%), «Башнефть» (+2,98%) и X5 Retail Group (+2,11%). Среди аутсайдеров дня оказались бумаги «Сургутнефтегаз» (-2,58%), «НЛМК» (-1,32%) и «ФосАгро» (-1,22%). Активность выросла по сравнению с предыдущим днём и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 73,012 млрд рублей. Пока на рынке весьма осторожно относятся к идее движения в сторону 3000 пунктов по индексу МосБиржи, но дивидендная доходность рынка уже сравнима с доходностью рынка облигаций. Поэтому данное соотношение становится одним из главных факторов будущего движения вверх.

Рубль на прошедших торгах показал относительно высокую волатильность. В первой половине дня он устойчиво укреплялся против основных конкурентов на фоне размещения ОФЗ. На первом аукционе инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением в ноябре 2025 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Размещённый объём составил 19,999 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 6,23% и спросе 34,256 млрд рублей по номиналу. Размещение ОФЗ-ПК выпуска 24020 с погашением в июле 2022 года оказалось ещё более успешным. Удалось разместить бумаги на 33,335 млрд рублей по номиналу при спросе 59,098 млрд рублей по номиналу. Таким образом, мы можем говорить о том, что рынок закладывает ещё одно снижение ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы на 25 базисных пункта, а также вполне готов покупать бумаги с текущей доходностью. Соответственно, пока рано говорить о какой-либо фиксации прибыли на рынке ОФЗ и бегстве «горячих» денег в рамках стратегии “Carry Trade”. К вечеру на валютный рынок повлияло решение ФРС. Впрочем, снижение ставки американского регулятора существенных корректив не внесло.

По итогам двухдневного заседания ФРС США снизила ставку по федеральным фондам на 25 базисных пункта до 1,50%-1,75%. В итоговом заявлении говорится о развитии глобальной ситуации, а также о вялой инфляции. Соответственно, снижение ставки должно снизить риски наступления рецессии. Против снижения ставки вновь выступили президенты ФРБ Бостона Эрик Розенгрен и ФРБ Канзаса Эстер Джордж. Однако самым удивительным стало то, что из заявления исчезли слова по поводу обещания соответствующих действий регулятора для поддержания экономического роста, которые были заменены словами об ожидании и изучении ситуации. Многие на рынке расценивают это в качестве указания на то, что ФРС возьмёт паузу в дальнейшем смягчении денежной политики. К слову говоря, рынок труда вновь был описан в эпитетах «сильный», а экономический рост назван «умеренным». В самом деле, ВВП США в III квартале замедлил рост лишь до 1,9% с 2,0% в предыдущие три месяца вместо замедления до ожидаемых 1,6%. Соответственно, рыночная оценка вероятности снижения ставки на декабрьском заседании упала до 30%. Впрочем, на пресс-конференции председатель ФРС США Дж. Пауэлл заявил, что США не защищены перед лицом глобальных рисков дезинфляции. То есть – снижение ставки продолжится, если этому будет способствовать слабая инфляция. Индексы США завершили день в плюсе, хотя этому также способствовали корпоративные отчёты. Акции диверсифицированного промышленного конгломерата General Electric подорожали на 11,47%, реагируя на резкое сокращение убытков в III квартале. Бумаги Fiat Chrysler подорожали почти на 6% на новостях о слиянии с Peugeot. Уже после закрытия регулярной сессии сильно отчитались Apple и Facebook. Остаётся только сказать, что по данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал 125 тыс. новых рабочих мест в октябре при ожиданиях 120 тыс. По итогам дня DJIA вырос на 0,43% до 27186,69 п., а S&P 500 на 0,33% до 3046,77 п.

Торги в Азии проходили с переменным успехом. Акции поставщиков Apple приветствовали ростом сильный отчёт компании. Глава Apple Тим Кук заявил о том, что менеджмент ожидает отличный предпраздничный сезон. Меж тем, Samsung Electronics отчиталась о падении операционной прибыли в III квартале на 56% из-за слабого рынка полупроводников. Впрочем, даже такой отчёт оказался лучше ожиданий. Банк Японии провёл заседание по денежной политике, но не внёс какие-либо коррективы в текущие параметры. Однако японский регулятор всё же допускает снижение ставки, если это потребуется. Статистика по Китаю продолжает ухудшаться из-за торговой войны с США. Индекс PMI в производственной сфере падает уже шесть месяцев подряд. В октябре его значение снизилось до 49,3 п. с 49,8 п. в сентябре. PMI в сфере услуг упал до 52,8 п. с 53,7 п. в сентябре, но всё ещё указывает на рост. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22928,25 п. (+0,37%), Hang Seng — 26945,30 п. (+1,04%), Shanghai Composite — 2932,91 п. (-0,22%).

Нефть накануне оказалась под давлением из-за статистики по США и даже снижение ставки ФРС особо не помогло. Согласно данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 25 октября, коммерческие запасы нефти увеличились на 5,7 млн бар. до 438,9 млн бар., что почти на 1% выше среднего показателя на текущее время года за последние пять лет. Запасы бензина упали на 3,0 млн бар., а дистиллятов упали на 1,0 млн бар. Импорт сырой нефти увеличился на 840 тыс. бар. в сутки до 6,7 млн бар. в сутки. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 21,3 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или +3,4% за год, 9,5 млн бар. бензина в сутки, или +3,5% за год, а также 4,2 млн бар. дистиллятов в сутки, или —0,7% за год. Добыча нефти в США осталась на уровне 12,6 млн бар. в сутки. Позитивом для рынка сырья в четверг является заявление Министерства торговли КНР о том, что переговоры с США продолжатся в рамках ранее утверждённого плана и на текущий момент проходят довольно успешно. К 9:00 мск Brent — $60,4 (+0,27%), WTI — $55,16 (+0,18%), Золото — $1500 (+0,22%), Медь — $5920,53 (-0,02%), Никель — $16770 (-0,06%).

Индекс доллара снижался на 0,31% до 97,34 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 1,78%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,116 (+0,08%), GBP-USD — $1,292 (+0,16%), USD-JPY – 108,69 (-0,14%).

Внешний фон перед стартом торгов в России относительно позитивный. ФРС снизила ставку, Китай подтверждает положительную динамику переговоров с США, индексы Азии преимущественно растут. Соответственно, ждём от индекса МосБиржи новых рекордов, а от рубля попытки удержаться под отметкой 64,0 за доллар. Из корпоративных событий отметим отчёт «ММК» по МСФО и отчётность Сбербанка по РСБУ.