Внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть немного растут после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после снижения в первой половине дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,3-0,4% после того, как ФРС в очередной раз снизила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Индикатор S&P500 в течение сессии вновь обновил исторический максимум, поднявшись до 3050 пунктов. Глава центробанка Джером Пауэлл при этом отметил возможное улучшение перспектив экономики по сравнению с предыдущим заседанием, намекая на паузу в смягчении политики, что на данный момент не сильно расстроило рынки.

Фьючерс на индекс S&P500 утром почти не изменяет позиций.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 0,4% после сохранения процентной ставки Банком Японии на отметке —0,1 пункта. Фондовые индексы Китая не показывают единой динамики, изменяясь в пределах 0,5%. Региональная статистика показала снижение индекса деловой активности в промышленности КНР в октябре с 49,8 до 49,3 пункта (ожидалось 49,8 пункта) – негативный для экономики сигнал. Власти Китая при этом выразили надежду на подписание первой фазы торгового соглашения с США, несмотря на отмену саммита АТЭС в Чили в середине ноября.

Нефтяные фьючерсы утром дорожают примерно на 0,5% после снижения накануне. Цены удерживаются выше психологически важных отметок 60 долл (Brent) и 55 долл (для WTI). Накануне давление на котировки оказали данные о большем, чем ожидалось, увеличении запасов “черного золота” в США на прошлой неделе. В целом рынок в последние дни остается в рамках “боковика”, ожидая дополнительных драйверов движения.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, в течение дня обновив новые пики и закрепившись выше сопротивлений 2900 и 1430 пунктов. Основным риском для рынка остается его перекупленность, в то время как в остальном российские инвесторы вполне готовы продолжить покупки вслед за зарубежными коллегами.

Рубль накануне немного укрепился против доллара и ослаб к евро, следуя за динамикой валют после заседания ФРС. Пара доллар/рубль остается ниже сопротивления 64 руб, пробой которого толкнет доллар к 64,35 руб. Пара евро/рубль закрепилась выше 71,10 руб, что увеличивает ее шансы на движение к 71,40 руб. Обстановка на рынке в целом спокойная.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут немного вырасти, отыгрывая изменение настроений на американских площадках в сторону более позитивных, а также восстановление цен на нефть. Веских поводов для покупок, однако, на данный момент нет, в связи с чем инвесторы, скорее всего, займут выжидательную позицию. Стоит отметить, что намеки ФРС на приостановку смягчения денежно-кредитной политики пока не вызвали нисходящей коррекции, но необходимо смотреть за развитием ситуации и важными макроэкономическими данными до конца недели.



