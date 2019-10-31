В рамках вчерашних аукционов Минфин разместил ОФЗ в общей сложности на 53 млрд руб. На аукционе ОФЗ-26229 (YTM 6,26%) был размещен весь предложенный объем (20 млрд руб.) с премией 1 бп к уровням вторичного рынка. Спрос составил 34 млрд руб., так что соотношение спроса и фактического объема размещения снизилось до 1,7x против 2,7x на аукционе ОФЗ-ПД на предыдущей неделе.

Мы полагаем, что основной причиной этого стала осторожность инвесторов в преддверии заседания ФРС. На аукционе было удовлетворено в общей сложности 39 заявок, на самую крупную из которых пришлось не более 10% от общего объема размещения. Доля неконкурентных заявок составила 43%. В рамках безлимитного аукциона ОФЗ-24020 было размещено бумаг на сумму 33,3 млрд руб. при спросе в 59 млрд руб. Цена отсечения составила 100,25 пп, что предполагает дисконт по цене в 5 бп относительно котировок на МосБирже. Было удовлетворено 14 заявок, на долю самой крупной пришлось 18% от общего объема размещения.

Среднесрочные и длинные ОФЗ закрылись в небольшом минусе, прибавив в доходности 2–4 бп, в то время как короткие выпуски с фиксированным купоном остались примерно на уровнях вторника. ОФЗ-26226 (YTM 6,33%) выглядел слабее других: по итогам сессии его доходность выросла на 5 бп. ОФЗ-26225 (YTM 6,66%), ОФЗ-26224 (YTM 6,44%) и ОФЗ-26230 (YTM 6,69%) прибавили в доходности 4 бп. Объем торгов на МосБирже увеличился до 40 млрд руб. против 29 млрд руб. накануне. Локальные долговые рынки других развивающихся стран торговались разнонаправленно. 10-летние облигации ЮАР оказались под наибольшим давлением, закрывшись выше в доходности на 23 бп. Бумаги Венгрии и Польши выросли в доходности на 1–2 бп. В то же время аналогичные выпуски Мексики и Бразилии снизились в доходности на 4–5 бп.