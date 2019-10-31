Яндекс планирует создать отдельное СП для развития беспилотных автомобилей. Яндекс утверждает, что планирует сохранить контроль над СП. В настоящее время группа эксплуатирует 65 беспилотных автомобилей и ожидается, что парк увеличится до 100 к концу 2019.

Наше мнение: это решение нацелено на то, чтобы подготовить сегмент такси к IPO, очертить периметр бизнеса для выхода на биржу, а также повысить рентабельность СП Яндекс.Такси-UBER перед IPO. В настоящее время сегмент такси группы также включает в себя сервис по доставке еды и инвестиции в беспилотники, однако на момент создания СП с UBER в совместный бизнес вошел только сервис такси и доставки еды, а технологии автономного вождения являются разработкой Яндекса.

Хотя доходность бизнеса такси на основном рынке последовательно улучшается, согласно комментариям менеджмента, на рентабельность сегмента такси в целом влияет рост инвестиций в доставку еды и беспилотники (по состоянию на 2К сегмент такси вышел в плюс по рентабельности — рентабельность EBITDA на уровне 4.8%, при этом в 3К маржа немного снизилась до 1.8%).

Мы считаем это решение оправданным, так как прибыльный бизнес агрегатора такси скорее всего будет с большим энтузиазмом воспринят инвесторами (особенно в свете тяжелого дебюта на рынке убыточных UBER и Lyft, акции которых торгуются на 25% и 39% ниже цен IPO соответственно).