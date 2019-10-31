Несмотря на постепенную консолидацию сегмента ОФЗ, вчера Минфин провел два успешных первичных аукциона. На первом Министерство разместило полный объем (20 млрд руб.) ОФЗ серии 26229 (ноя.25), а на втором – неожиданно большой объем (33 млрд руб.) ОФЗ серии 24020 (июл.22) с выплатами, привязанными к RUONIA. Таким образом, Министерство перевыполнило наши оценки недельной потребности в размещениях до конца года (30-35 млрд руб.).

Наблюдая за долговым рынком, мы замечаем, что инвесторами начинают овладевать коррекционные настроения. Вчера доходности поступательно подрастали на дальнем участке кривой (+1/+3 бп). К закрытию вчерашних торгов доходность 6-летних аукционных бумаг выросла до 6.25% годовых, что на 3 бп выше отсечки на аукционе, а 10-летние ОФЗ 26228 прибавили 4 бп с минимумов вчерашнего дня.

Участникам рынка на текущий момент достаточно трудно найти дальнейшие драйверы для роста цены облигаций. Следующее заседание Банка России состоится лишь в декабре, а мягкие сюрпризы со стороны ФРС США выглядят все менее вероятными.