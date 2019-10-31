Долговой рынок: инвесторами начинают овладевать коррекционные настроения
Несмотря на постепенную консолидацию сегмента ОФЗ, вчера Минфин провел два успешных первичных аукциона. На первом Министерство разместило полный объем (20 млрд руб.) ОФЗ серии 26229 (ноя.25), а на втором – неожиданно большой объем (33 млрд руб.) ОФЗ серии 24020 (июл.22) с выплатами, привязанными к RUONIA. Таким образом, Министерство перевыполнило наши оценки недельной потребности в размещениях до конца года (30-35 млрд руб.).
Наблюдая за долговым рынком, мы замечаем, что инвесторами начинают овладевать коррекционные настроения. Вчера доходности поступательно подрастали на дальнем участке кривой (+1/+3 бп). К закрытию вчерашних торгов доходность 6-летних аукционных бумаг выросла до 6.25% годовых, что на 3 бп выше отсечки на аукционе, а 10-летние ОФЗ 26228 прибавили 4 бп с минимумов вчерашнего дня.
Участникам рынка на текущий момент достаточно трудно найти дальнейшие драйверы для роста цены облигаций. Следующее заседание Банка России состоится лишь в декабре, а мягкие сюрпризы со стороны ФРС США выглядят все менее вероятными.
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