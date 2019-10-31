"Энел Россия": рекомендация прежняя - покупать
Результаты Энел Россия за 9м19 по МСФО в целом соответствуют нашим ожиданиям: неденежные статьи несколько исказили общую картину, однако показатели прибыльности от обычных видов деятельности оказались весьма сильными. Это был последний период с полной консолидацией результатов деятельности Рефтинской ГРЭС, продажа которой была завершена 1 октября.
Теперь компания ожидает, что фактическая EBITDA по итогам года превысит установленный ранее плановый уровень, несмотря на продажу станции, при этом обновленный бизнес-план должен быть представлен до конца года.
Мы считаем Энел Россия привлекательной с точки зрения портфеля активов в сегменте ВИЭ и обеспечения стабильной дивидендной доходности на уровне 12% в год.
Наша прогнозная цена на 12 месяцев прежняя – 1,25 руб., что предполагает ожидаемую полную доходность 45%. По бумагам Энел Россия подтверждаем рекомендацию Покупать.
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