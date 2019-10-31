Транснефть может выплатить венгерской MOL до 110 млн долл. за загрязненную нефть. Об этом сегодня пишет Коммерсант. Платеж проведет Лукойл, который затем получит компенсацию от Транснефти. MOL стала первой европейской компанией, которая полностью согласовала сумму возмещения за некачественную нефть, полученную по трубопроводу Дружба. Объем загрязненной нефти не сообщается, но еще в апреле министр инноваций и технологий Венгрии Петер Кадеряк оценил его в диапазоне 0,35–1,0 млн т. MOL и Транснефть договорились о компенсации в размере 15 долл./барр., исходя из чего, по расчетам газеты, общая сумма может составить 38–110 млн долл. Транснефть отметила, что переговоры с остальными пострадавшими экспортерами продолжаются. Один из источников Коммерсанта сообщил, что с Польшей согласована компенсация в размере 15 долл./барр., однако общий объем не разглашается. С Казахстаном договорились о компенсации за 0,6 млн т загрязненной нефти.

Указанные выплаты едва ли существенно повлияют на финансовые показатели компании, поскольку она уже утвердила максимальный размер компенсаций на уровне 15 долл./барр. По нашей оценке, выплата 38–110 млн долл. в пользу MOL составит 0,5–1,6% EBITDA Транснефти за 2019 г. В случае если компания направит на компенсации до 330 млн долл. (15 долл./т на 3 млн т загрязненной нефти), и если это повлияет на дивиденды, Транснефть может выплатить акционерам 11 145 руб. на одну акцию за весь 2019 г., что соответствует дивидендной доходности 6,7%. Остальные новости по этому вопросу, как мы полагаем, должны также восприниматься инвесторами весьма нейтрально.