Как сообщает газета Коммерсант, Яндекс.Такси решила создать отдельное юридическое лицо для развития беспилотных автомобилей, Яндекс.СДК, и рассматривает возможность привлечения партнера в этот бизнес. Решение о выделении в отдельный бизнес было принято на Внеочередном собрании акционеров 18 сентября. Возглавит новую компанию Дмитрий Полищук, сейчас возглавляющий сегмент беспилотных автомобилей Яндекса (YNDX US; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $48,3). Как сообщает пресс служба, Яндекс не рассматривает передачу контроля инвестору, считая этот бизнес стратегически важным активом для компании.

Мы считаем, что выделение проекта в отдельную компанию позволит Яндексу привлечь инвестиции (Яндекс недавно заявил о том, что он продолжает наращивать автопарк и количество инженеров) и потенциально новый опыт в том случае, если будущий партнер ужу занимается этим бизнес сегментом. Кроме того, этот шаг укрепит рентабельность Яндекс.Такси, поддержав инвестиционную привлекательность накануне потенциального IPO.

Решение по выделению беспилотных автомобилей соответствует нашим ожиданиям – в нашем недавнем отчете мы указывали на возможность оптимизации структуры активов Яндекс.Такси. Эта новость появилась после сообщения в СМИ о возобновлении подготовки к IPO Яндекс.Такси в начале этой недели. В целом мы считаем новость позитивной в краткосрочной перспективе, отчасти нейтрализующей негативное настроение вокруг YNDX в связи изменениями в законе об иностранном участии в капитале крупнейших российский интернет-компаний.