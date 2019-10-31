• Чистая прибыль составила 156 млрд руб. (-38% г/г) на фоне разового ожидаемого убытка от продажи Denizbank, но оказалась на 8% выше консенсус-прогноза из-за снижения операционных расходов и роста комиссий.

• ЧПМ снизилась на 10 бп кв/кв до 5.3%, качество активов стабилизировалось (стадия 3 на уровне 7.9%), а стоимость риска оказалась на низком уровне 1.1%; рост корпоративного кредитования продолжается (+1.7%г/г) – все метрики остаются в хорошей форме. Доля неработающих кредитов немного увеличилась – до 4.4%

• Коэффициент CET 1 укрепился до хорошего уровня 13.5% за 9M19 после продажи Denizbank. Мы прогнозируем дивиденды 19.5 руб. на акцию в 2019 (доходность 8-9%).

• Сбербанк торгуется с мультипликатором P/E 2020П 5.5x и P/BV 2020П 1.1x против своих средних исторических значений 6.2x и 1.2x, и остается нашим фаворитом.

Результаты за 3К19 по МСФО – чистая прибыль выше консенсус-прогноза на фоне постепенных улучшений. В 3К19 банк заработал 156 млрд руб. чистой прибыли (-38% г/г) –негативно сказалась продажа Denizbank (убыток 75 млрд руб.). Скорректированная чистая прибыль выросла на 6.3%г/г до 231 млрд руб., предполагая аннуализированный RoE 22.4%. Объявленная чистая прибыль оказалась на 8% выше консенсуса преимущественно из-за более низких отчислений в резервы (-11% г/г) и операционных расходов (-1% г/г). Чистый процентный доход оказался почти неизменным г/г на уровне 354 млрд руб., а подразумеваемая рентабельности чистой прибыли составила 5.3% (против 6.0% за 3К18 и 5.4% за 2К19). Стоимость фондирования составила 4.1% в 3К19 (против 3.6% в 3К18 и 4.3% во 2К19). Чистый комиссионный доход ускорился до 15% г/г/11.4% кв/кв до 130 млрд руб. (на 2.5% выше консенсуса). Отчисления в резервы снизились на 11% г/г до 54 млрд руб., подразумеваемая стоимость риска составила 1.1% – лучше консенсуса (стоимость риска 1.9%).

Активы и их качество. Валовые активы увеличились на 2.8% г/г, в том числе розничные кредиты – на 5.0%, корпоративные – на 1.7%. Кредиты компаниям в 3К19 впервые в этом году выросли после постепенного снижения на протяжении нескольких предыдущих кварталов – это может указывать на долгожданное оживление в корпоративном сегменте. Совокупные активы сократились на 3% вследствие деконсолидации Denizbank. Качество активов остается сравнительно хорошим, доля кредитов Стадии 3 и приобретенных или выданных обесцененных активов (POCI) остается стабильной – 7.9% (в 2К19 она составляла 7.8%, в 3К18 – 8.4%). Однако доля просроченных кредитов начала расти и составила 4.4% (против 4.0% за 2К19), и мы ожидаем, что в ходе телеконференции руководство банка прокомментирует этот факт.

Капитал и перспективы дивидендных выплат. Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) значительно повысился – до 13.53% за 9M19 с 12.3% в 1П19 в результате деконсолидации Denizbank. Мы ожидаем, что по итогам 2019 CET1 достигнет 14% – комфортного уровня для выплаты дивидендов. Мы прогнозируем дивиденды за 2019 в размере приблизительно 19.5 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 8% по обыкновенным акциям и 9% по привилегированным.

Прогнозы на 2019. Сбербанк подтвердил все ранее названные целевые показатели: чистая процентная маржа – 5.25-5.5% по итогам года, рост комиссионного дохода на 11-15%, стоимость риска – 1.0-1.1%; доход на капитал – более 20%; коэффициент CET1 – выше 13%. В целом, мы считаем такие уровни привлекательными.

Оценка. Исходя из наших прогнозов прибыли на 2019-2020, Сбербанк торгуется по 6.1x/5.5x P/E 2019П/2020П и по 1.2x/1.1x P/BV. Историческое среднее – соответственно 6.2x и 1.2x. Мы по-прежнему считаем акции Сбербанка одними из лучших в финансовом секторе и подтверждаем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА, ожидая, что их котировки продолжат повышаться.