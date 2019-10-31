В сентябре годовой рост в базовых отраслях составил 2,9% в сравнении с 2,4% месяцем ранее. В итоге в 3К19 выпуск увеличился на 2,6% в сопоставлении с 3К18, т. е. годовая динамика ускорилась с 1,7% за 2К19. Улучшение показателя за сентябрь было обусловлено в основном повышением темпов роста в сельском хозяйстве, оптовой торговле и строительстве. Только розничная торговля показала более слабую динамику: рост замедлился, несмотря на увеличение реальных располагаемых доходов населения. Рост выпуска в базовых отраслях в 3К19 означает ускорение годовой динамики ВВП с 0,9% в 2К19 почти до 2% в 3К19, что на уровне нашего прогноза на этот год (1,3%).

- Годовой рост в базовых отраслях составил 2,9% в сентябре и 2,6% в 3К19. Это означает улучшение годовой динамики в сравнении с августовскими 2,4%. Поддержку обеспечило ускорение годовых темпов роста в сельском хозяйстве (до 5,6% в сентябре против августовских 3,4%), в строительстве (до 0,8% в сентябре с августовских 0,3%) и в оптовой торговле (до 4,6% в сентябре с августовских 2,9%). Небольшое замедление годовой динамики продемонстрировала только розничная торговля — до 0,7% в сентябре с августовских 0,8% (в 3К19 оборот был на 0,8% выше уровня 3К18, тогда как в 2К19 превышение составило 1,6%).

- Активность в строительстве постепенно набирает темпы. Поскольку в 3К19 правительство увеличило вложения в так называемые национальные проекты (в общей сложности на 16% по сравнению с 3К18), это обеспечило некоторую поддержку активности в строительстве за квартал. Поскольку расходы бюджета на национальные проекты, вероятно, останутся высокими в 4К19 и в 2020 году, позитивная тенденция в строительстве, видимо, сохранится. В следующем году годовой рост должен еще больше ускориться вследствие эффекта низкой базы сравнения в начале 2019 года. Более того, вполне возможно, что в следующем году Росстат пересмотрит в сторону повышения оценку активности в строительстве за 2019 год, т. к. часть компаний подает статистику по строительству в конце года, т. е. помесячные данные, возможно, дают заниженную картину фактических темпов роста.

- Рост розничных продаж остается слабым, несмотря на повышение реальных располагаемых доходов населения. Розничный сектор единственный из всех отраслей экономики продемонстрировал замедление годовой динамики в сентябре (до 0,7%) по сравнению с августом (с 0,8%). Замедлились продажи как продовольственных, так и непродовольственных товаров. В 3К19 продажи продуктов питания увеличились на 0,7% в сопоставлении с 3К18, тогда как за 1П19 они превысили уровень 1П18 на 1,6%. При этом годовой рост продаж непродовольственных товаров в 3К19 составил 1,0% против 1,9% за 1П19. Одной из возможных причин является замедление развития потребительского кредитования (исключая ипотеку): его рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года замедлился до 22,9% в августе с июньских 23,8%.