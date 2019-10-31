По итогам завершившегося вчера 2-дневного заседания FOMC ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 б.п. в коридор 1,5-1,75%, при этом глава ФРС пообещал, что скупка казначейских облигаций США на баланс ФРС продолжится как минимум до 2 кв. 2020 г. В пресс-релизе фраза "действовать надлежащим образом для поддержания роста" была заменена на "оценивать целесообразную траекторию целевого диапазона ставки федерального финансирования", что расценивается участниками рынка как решимость FOMC взять паузу, по крайней мере, на ближайшем заседании (вероятность этого события составляет 75,5%, исходя из фьючерсов).

Как и ранее, прозвучала позитивная оценка состояния американской экономики (в 3 кв. произошло замедление роста ВВП с 2% до 1,9%, но не такое сильное, как ожидалось), которая поддерживается сильным внутренним потреблением. Внешние риски, связанные с торговой напряженностью и Brexit, демонстрируют признаки ослабления, именно на эти риски ссылался FOMC при снижении ставки в этом году. В то же время глава ФРС заявил, что на пути возможного повышения ключевой ставки стоит препятствие в виде устойчиво низкой инфляции (другими словами, пока не будет значительного роста инфляции).

Стоит отметить, что участники финансовых рынков не считают, что пауза продлится длительное время: до конца следующего года снижение на 25 б.п. имеет вероятность 39%, а >25 б.п. — 34%. В целом страхи наступления рецессии в США (по крайней мере, в среднесрочной перспективе) отступили после того, как ФРС начал выкуп UST (ФРС не называет это программой QE, однако 360 млрд долл., которые ФРС готов влить в финансовый сектор до 2 кв. 2020 г., выглядят слишком большой суммой, чтобы быть нацеленной только на решение проблемы дефицита ликвидности на рынке МБК). Пока макростатистика не указывает на сильное замедление (а торговый конфликт переходит в вялотекущую фазу), финансовые рынки имеют все необходимое для сохранения повышенного аппетита на риск.