В ноябре индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 2900 пунктов
Российский рынок акций завершает октябрь, находясь вблизи своих исторических максимумов. Месяц выдался весьма насыщенным в мировой экономике и геополитике – настроения формировались торговой эпопеей США и КНР, действиями мировых центробанков, ситуацией с Brexit, а также ухудшением прогнозов по росту мировой экономики.
Ретроспективный взгляд на российский рынок акций в ноябре за последние пять лет позволяет установить, что этот месяц обычно проходит относительно спокойно и завершается символическим приростом индексов. Предстоящий месяц, по нашему мнению, вряд ли станет исключением – регуляторы вернутся к теме монетарных стимулов в декабре, тогда же решится и дальнейшая судьба сделки ОПЕК+, Brexit получил отсрочку до 31 января 2020 года.
Ключевой темой, которая получит развитие в ноябре, без сомнений останутся торговые переговоры США и Китая. Несмотря на отмену саммита АТЭС в Чили 16-17 числа, на котором американская и китайская делегации должны были подписать предварительную торговую сделку, представители сторон утверждают, что отмена саммита не повлияет на плановую работу над торговым соглашением.
При этом в случае если Вашингтон и Пекин заключат частичную сделку, активы emerging markets могут получить поддержку, однако мы не ждем существенного и продолжительного роста риск-аппетитов. До заключения полноценной сделки сторонам по-прежнему далеко, впереди стороны могут ждать еще месяцы непростых переговоров.
Рассуждая о геополитических факторах, отметим, что санкционные риски для РФ с большой вероятностью не будут активизированы в предстоящем месяце. Позитивом в геополитической плоскости для РФ может стать продолжение урегулирования конфликта на востоке Украины. Последние сообщения позволяют допустить, что встреча «нормандской четверки» может состояться в следующем месяце.
В корпоративном разрезе на фоне вероятного умеренного торгового оптимизма вкупе с сезонной склонностью рубля к ослаблению в ноябре может наблюдаться тренд на восстановление в акциях металлургического сектора.
За октябрь российский рынок прибавил более 5%, в ноябре, и по нашим оценкам, в ноябре может он показать менее яркую динамику. При сопутствующей рыночной конъюнктуре IMOEX попробует закрепиться выше 2900 пунктов. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на месяц – 2860-2925 пунктов.
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