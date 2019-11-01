Российский рынок акций в четверг, 31 октября, успел переписать исторические максимумы, сходив в район 2935 п. На этом ралли временно приостановилось, и началась коррекционная волна снижения, которая в том числе была спровоцирована общей распродажей на фондовых площадках развитых и некоторых развивающихся стран. В частности, внешний фон ухудшился из-за сообщения Bloomberg о том, что китайская сторона ставит под сомнение заключение всеобъемлющего торгового соглашения с США. Объемы внутридневных торгов в российских акциях по-прежнему оставались почти в два раза выше, чем в среднем по году.

Склонность индекса МосБиржи к техническому откату по любому поводу сейчас не вызывает удивления. Рост волатильности возле максимумов — это обычное рыночное явление.

В качестве очевидной ближайшей поддержки по индексу МосБиржи выступает уровень 2850 п. Пока котировки находятся выше, актуальной среднесрочной целью в рамках восходящего тренда остается район около 3000 п. Если же мы увидим пробой и закрепление ниже отметки 2850 п. сверху вниз, то локальные цели коррекции сместятся ближе к 2780-2790 п.

Обращаем внимание на тот факт, что рыночная коррекция в первую очередь касается наиболее ликвидных акций. Индекс голубых фишек в четверг упал на 0,7%, тогда как индекс средней и малой капитализации закрывался около нуля. То есть на снижении рынка мы наблюдаем обратную ситуацию, когда наиболее ликвидные инструменты показывают более слабую динамику. Но ранее в рамках фазы роста они демонстрировали опережающую динамику по отношению ко второму эшелону. То есть волатильность в менее ликвидных инструментах в целом оказывается ниже.

Падение российских бумаг пока выглядит незначительным. Тем не менее при более серьезном снижении во многих бумагах может появиться интересный момент для увеличения длинных позиций. Например, положительный фундаментальный взгляд сохраняется по акциям Лукойла, МТС, Детский мир, Яндекс, Интер РАО, Мосбиржа и др.

На долговом рынке в четверг преобладали продажи. После продолжительной волны роста на фоне замедления инфляции многие участники рынка фиксируют длинные позиции. Например, с начала 2019 г. десятилетние ОФЗ 26224 выросли в цене на 17%, плюс за это время держатели получили еще 5,75% за счет купонов. Откат сейчас наблюдается как в индексе гособлигаций (RGBI), так и в корпоративных бумагах. На мой взгляд, причин для продолжительного снижения долговых инструментов нет. Снижение может быть временным явлением. Ожидания по падению инфляции ниже 3% в начале следующего года будут поддерживать рынок облигаций.

За океаном индекс S&P 500 после обновления максимумов остановился в своем движении наверх. Котировки остаются ниже ключевого трендового сопротивления 3055 п.

Контролируемая демократами палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом по итогам голосования объявила спикер палаты Нэнси Пелоси. Расследовать действия Трампа поручили комитету по разведке, сообщает РИА Новости. Если обвинения подтвердятся, то их вынесут на рассмотрение в Палату представителей. Президента могут официально подвергнуть импичменту, если законодатели поддержат большинством голосов хотя бы одно из обвинений. Затем обсуждение импичмента должно будет перейти в Сенат. Чтобы отстранить президента от власти, требуется две трети голосов, но республиканцы располагают большинством в Сенате.

Дональд Трамп в свою очередь отметил в Twitter, что «импичмент вредит нашему фондовому рынку. Но ничего не делающих демократов это не волнует!».

Также накануне Трамп еще раз прошелся по ФРС, обвинив регулятора и отдельно Джерома Пауэлла в неправильных действиях. Он отметил, что ставки в США должны быть ниже, чем в Германии и Японии. Президент США считает, что проблема Америки не Китай, а ФРС. Комментарии Трампа в отношении Федрезерва появляются настолько часто, что рынок перестал воспринимать их всерьез.

В паре USD/RUB пока все еще наблюдается фаза боковой консолидации. Вторую неделю курс болтается в пределах коридора 63,55-64,15. Если вдруг уровень 63,5 будет пройден вниз, то следующие техническая область торможения по доллару сместится ближе к 62,5-62,9. Однако конкретно сегодня такой сценарий уже выглядит маловероятным, так как рублю не помогает фактор нефти. Январские фьючерсы на нефть Brent находятся чуть ниже $60.

Напоминаем, что торги на российском рынке акций в понедельник проводиться не будут. Следующая торговая сессия будет только во вторник. Традиционно в таких случаях растет вероятность открытия с гэпом в ту или иную сторону.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,24%, нефть Brent в плюсе на 0,18%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия четверга.