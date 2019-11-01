Российский рынок акций открылся вчера бодрым ростом и сумел вновь переписать исторические максимумы. Однако затем начались распродажи, спровоцированные падением американских фьючерсов и нефти. В общем-то такой реакции перегретого российского рынка на ухудшение внешнего фона удивляться не следует.

По итогам вчерашнего дня фондовая Америка потеряла 0,3-0,5%. Это очень немного, учитывая появление двух сильно негативных новостей. Первая – это сообщение о сомнениях в Китае о возможности достичь глобального соглашения с США по взаимной торговле. Вторая – начало процедуры импичмента Трампа. Впрочем, всем понятно, что до реального отстранения американского президента от власти дело не дойдет: две трети Сената, в котором у республиканцев большинство, не проголосует за такое решение.

В общем-то поводы довольно весомые, чтобы после длительной фазы роста американский рынок акций отправился в серьезную коррекцию. Но этого не произошло, что говорит о силе заокеанского рынка и наводит на мысль, что и Индекс S&P500 продолжит переписывать рекорды.

Сегодня с утра американские фьючерсы прибавляют около 0,3%. Чуть отскочила от вчерашних минимумов опускавшаяся ниже 59,5 долларов нефть. Это говорит о том, что сегодня мы откроемся в плюсе примерно на 0,2-0,3%.

Однако не следует забывать, что в понедельник торги на российском финансовом рынке проходить не будут из праздника. Поэтому вполне логично ожидать, что ближе к вечеру часть трейдеров будет сокращать лонги, в том числе и маржинальные.

Мы считаем, что особых рисков переноса длинных позиций, особенно по «Лукойлу», «Газпрому» нет, а вероятную вечернюю просадку можно использовать для увеличения портфеля.

Рубль в паре с долларом вновь не смог пройти вниз поддержку в районе 63,7. По итогам дня рубль закрылся выше 64. Снижение курса рубля — нормальная ситуация для конца месяца-начала следующего, когда закончился налоговый период и приток валюты на рынок сокращается.

Сегодня с утра доллар слабеет к основным мировым валютам, и рубль использует это для попытки вновь уйти ниже 64. Однако ближе к вечеру, как и в акциях, ждем усиления продаж рубля накануне длинных выходных. Впрочем, выше 64,5 пара доллар-рубль подняться не должна.