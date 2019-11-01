По итогам торгов 31 октября индекс МосБиржи снизился на 0,59%, до 2893,98 п., а РТС на 0,63%, до 1422,92 п.

Утро на российском рынке осталось за оптимистами, а вот ужинать в хорошем настроении ушли пессимисты. В пользу последних сработали как отдельные корпоративные истории, так и внешние новости. В американских финансовых СМИ появилась информация, что китайские власти не рассчитывают на заключение долгосрочного торгового соглашения с США. Разочаровал ранее безупречный Сбербанк (-1,93%). Компания сообщила, что прибыль по РСБУ в III квартале выросла на 6,3%. Однако, если учитывать убыток в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, то прибыль снизилась на 32%. В любом случае, планы по достижению прибыли в размере 1 трлн к концу текущего года уже вряд ли реализуются. В акциях «Газпрома» (-0,61%) началась коррекция. Все позитивные новости отыграны рекордом на отметке 267,4 за акцию. Схожая судьба постигла бумаги ГМК «Норникель» (-1,67%), которые существенно подорожали в предыдущие дни на новостях о запрете экспорта никельсодержащей руды из Индонезии. Бумаги «ММК» подешевели на 1%, реагируя на отчётность, показавшей падение прибыли по МСФО в III квартале на 32%. Менее разрушительным оказался отчёт «Аэрофлота» (+1,04%). Чистая прибыль компании по РСБУ по итогам III квартала составила 21,4 млрд рублей, что позволило также выйти в плюс по итогам девяти месяцев в размере 7,246 млрд рублей. Относительно девяти месяцев 2018 года прибыль упала в 2,2 раза. Риски очередного срыва переговоров вывели в число лидеров производителей золота Polymetal (+1,99%) и «Полюс» (+1,56%). Объём торгов на основной секции Московской Бирже составил 74,972 млрд рублей. Новый исторический максимум по индексу МосБиржи отныне составляет 2936 пунктов.

Рубль также начинал день вполне позитивно, но к вечеру его неприятности начались с новостей о перспективах торгового соглашения США и Китая. Нефть немедленно ушла в минус, золото в плюс, а графики фондовых индексов окрасились в красный цвет. Если США и Китай достигнут лишь временного соглашения, то перспективы возобновления торговой войны означают рост рисков длительного периода экономического спада или стагнации в мировой экономике, что скажется и на российском экспорте, а через него и на состоянии государственных финансов. Впрочем, даже без учёта этих рисков привлекательность рубля начинает слабеть из-за агрессивного смягчения денежной политики ЦБ РФ. Поэтому ноябрь может оказаться довольно сложным месяцем, хотя прямых причин для сильного ослабления рубля нет.

Американские торги завершились снижением индексов. Во-первых, снижение ставки ФРС было днём ранее, а, во-вторых, появились новые неприятности. Американский Конгресс проголосовал за продолжение разбирательства по делу импичмента Д. Трампа от власти. Финансовые СМИ переполнены мнением китайской стороны, которая сомневается в достижении долгосрочных торговых договорённостей с США. Чикагский PMI упал в октябре до 43,2 п. с 47,1 п. в сентябре, хотя ожидался рост выше 48,3 п. Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 5 тыс. до 218 тыс. Стоимость рабочей силы в III квартале выросла на 2,8% по сравнению с 2,7% тремя месяцами раньше. И, наконец, инфляция цен потребления замедлилась до 1,3% в сентябре с 1,4% в августе, а Core PCE замедлил рост до 1,7% с 1,8%. В ФРС, естественно, ставят своей целью разогнать индексы цен потребления до 2,0% и выше. От более сильного снижения рынок удержали сильные отчёты корпораций. Apple (+2,26%) сообщила о снижении продаж iPhone на 9%, но в компании рассчитывают на сильные рождественские продажи. Во всяком случае, снижение цен на новые модели может этому способствовать. Facebook (+1,81%) активно наращивала выручку и даже сообщила о росте числа пользователей. Kraft Heinz (+13,44%) и Dunkin Brands Group (+6,27%) отчитались лучше прогнозов по выручке и прибыли. Поскольку ситуация вновь характеризуется рисками провала торговых переговоров, то доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 1,7%. По итогам торгов DJIA снизился на 0,52% до 27046,23 п., а S&P 500 упал на 0,3% до 3037,56 п. ь

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Улучшение ситуации частично связано со статистикой по Китаю. Китайский PMI в производственной сфере от Caixin вырос в октябре до 51,7 п. с 51,4 п. в сентябре. Однако по другим ключевым странам региона данные продолжают ухудшаться. Австралийский PMI в производственной сфере упал в октябре до 50,0 п. с 50,3 п. в сентябре. Японский PMI снизился до 48,4 п. с 48,9 п. Более того, безработица в Японии увеличилась до 2,4% при прогнозе роста до 2,3%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22836,12 п. (-0,40%), Hang Seng — 27053,63 п. (+0,55%), Shanghai Composite — 2953,91 п. (+0,85%).

Очередным доказательством слабого спроса на нефть стала статистика из Ю. Кореи. Импорт сырой нефти сократился в октябре на 17,2% до 80,6 млн бар. Впрочем, в сентябре страна импортировала лишь 76,5 млн бар. В октябре 2018 года импорт составлял 97,8 млн бар. Новые опасения по поводу торговых переговоров повышают риски дальнейшего снижения котировок, тем более, что предварительные оценки Reuters говорят о существенном росте добычи в OPEC. К 9:00 мск Brent — $59,71 (+0,15%), WTI — $54,38 (+0,37%), Золото — $1512,3 (-0,17%), Медь — $5838,96 (+0,40%), Никель — $16720 (+0,45%).

Индекс доллара снижался на 0,13% до 97,22 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам поднялась до 1,7%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,116 (+0,11%), GBP-USD — $1,296 (+0,19%), USD-JPY – 108,0 (-0,01%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские индексы пытались найти оптимизм в китайской статистике, сырьевые контракты торговались в небольшом плюсе. На старте дня можно ожидать попытки индекса МосБиржи вернуться выше отметки 2900 пунктов. Рубль способен укрепиться до 64,0 за доллар на фоне слабости американской валюты на глобальном рынке.



