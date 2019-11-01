Последние несколько дней были наполнены большим объемом событий и поступающих данных, однако однозначный вывод об их влиянии на рынок сделать проблематично. Некоторое ухудшение настроений на глобальных рынках в ходе вчерашних торгов было вызвано слабыми данными по деловой активности Китая в промышленном секторе и новыми тревогами относительно вопроса торговых отношений США-Китай (неофициальные комментарии китайских властей относительно сомнений в возможности заключения всеобъемлющей торговой сделки). При этом сегодняшняя публикация индекса деловой активности в производственном секторе Китая уже от Caixin, напротив, вышла в позитивном ключе – показатель вырос с 51,4 до 51,7 пунктов, а по словам представителей американских властей стороны сейчас выбирают новое место, на котором должно быть подписано соглашение первой фазы (необходимость в выборе нового места пришла после отказа Чили от проведения саммита АТЭС из-за внутренних протестов).

Из тенденций на глобальных рынках отметим заметное снижение доходностей на долговом рынке США в последние два дня – доходности десятилетних бумаг опустились от уровня в 1,85% до 1,70%. Вчера в Штатах также была опубликована оценка базовых ценовых расходов на личное потребление, и показатель ожидаемо снизился с 1,8% до 1,7%. Снижение ставки ФРС на этой неделе нормализовало состояние кривой treasuries – кривая на данный момент имеет плоскую форму на участке до 5 лет и нормальный наклон на участке выше 5 лет. Сегодня с точки зрения макростатистики выделяется публикация данных по американскому рынку труда (15:30 мск.).

Российский фондовый рынок в ходе вчерашних торгов вновь обновил исторический максимум, достигая 2936 пунктов, однако завершил вчерашние торги умеренным снижением на 0,6% по индексу Мосбиржи. В целом с середины октября индекс Мосбиржи прибавил около 7,5% (если считать до максимума, то почти 9%), и в моменте смотрится локально перегретым. Базовым сценарием на ближайшие пару торговых сессий считаем боковой характер торгов преимущественно под отметкой в 2900 пунктов. На горизонте ноября большое значение для индекса будет иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в частности представление новой дивидендной политики Газпромом в конце месяца).