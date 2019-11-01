Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2900 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2890, 2880 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2920, 2930 п.

После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации вблизи «круглого» уровня 2900 п. Скромного утреннего улучшения состояния внешнего фона пока недостаточно для возобновления активных покупок в российских акциях.

Во второй половине дня в США будет опубликовано большое количество статистических показателей, которые могут иметь смешанный характер. Скорее всего, они не укажут явного направления движения для локального рынка акций. В 15.30 МСК выйдет блок данных, характеризующих состояние рынка труда за океаном. А в 17.00 МСК станет известно октябрьское значение индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.59%) и РТС (-0.63%) закрылись с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В течение первого часа торгов в них еще наблюдался инерционный подъем. Рублевый индекс МосБиржи сумел в очередной раз обновить свой исторический максимум. Однако локальный рынок акций довольно быстро развернулся вниз и начал неспешное коррекционное падение.

Во второй половине дня распродажи в российских акциях усилились вслед за явным ухудшением настроений на нефтяном рынке. Фьючерсы на нефть сорта Brent заметно «сдали», приблизившись к важному ценовому уровню $60 баррель. Сегодня утром они торгуются ниже указанной отметки, что стоит трактовать как тревожный сигнал для отечественного фондового рынка.

С технической точки зрения в индексах МосБиржи и РТС пока сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Однако в результате весомого двухнедельного прироста они накопили некоторый коррекционный потенциал. Не исключено, что назревшая коррекция состоится в относительно мягкой форме. Хорошим сценарием стала бы временная стабилизация индекса МосБиржи в районе 2850-2950 п. Этому способствует недавнее понижение процентных ставок ЦБ РФ и ФРС. Свою позитивную роль играет и очередной перенос окончательной даты Brexit на начало следующего года.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 8.2 п. или порядка 0.6%. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне заметного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явно слабее рынка выглядели бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —1.93%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —1.32%). Они оказались под давлением на фоне публикации квартальной отчетности эмитента по МСФО. Она указала на сокращение чистой прибыли кредитной организации по итогам 3 квартала на 31.6% в сравнении с аналогичным показателем годичной давности. Она составила 151.6 млрд руб. Причиной столь сильного ухудшения основного финансового показателя стало признание убытка в размере 73.3 млрд. руб. от продажи Денизбанка. По этой же причине чистая прибыль «Сбербанка» за 9 месяцев текущего года сократилась на 3.4%. Вместе с тем, чистая прибыль от продолжающейся деятельности все же возросла на 6.3% по итогам 3 квартала и на 8.0% с начала 2019 года.

В акциях ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —1.67%) наметилась фиксация весомой среднесрочной прибыли по факту публикации итогов производственной деятельности эмитента. Они указали на сокращение объемов производства меди (-3%), палладия (-6%) и платины (-11%) по итогам 3 квартала в сравнении со 2 кварталом. Это связано с техническими и организационными факторами. Вместе с тем, квартальный объем производства никеля увеличился на 7%. Добавим, что объемы производства всех указанных металлов за 9 месяцев текущего года возросли на 6-8%, что стоит трактовать как хороший органический прирост.

Вновь заметно слабее рынка закрылись бумаги Северсталь (CHMF RM, —1.43%), НЛМК (NLMK RM, —1.93%), ММК (MAGN RM, —1.00%). Наметившийся в них в начале недели коррекционный разворот вверх пока не получил дальнейшего развития.

Акции ММК вчера понесли сравнительно меньшие потери на фоне новости о том, что по ним могут быть выплачены промежуточные дивиденды в размере 1.65 руб. Это соответствует примерно 4.5% от цены их вчерашнего закрытия. К слову, чистая прибыль эмитента по МСФО в долларах США незначительно сократилась на 0.4% по итогам 3 квартала в сравнении со 2 кварталом 2019 года. Но за 9 месяцев текущего года она упала на 28.4%.

Заметно сильнее рынка закрылись акции золотодобывающих компаний Полюс (PLZL RM, +1.56%) и Polymetal (POLY RM, +1.99%). Вчера они сыграли роль защитных активов на фоне роста стоимости фьючерсов на золото выше ближайшего значимого ценового уровня $1500 за тройскую унцию.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного вечернего спада подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.0%. Японский Nikkei225 просел на 0.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно в целом охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.