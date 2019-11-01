Российский рынок акций и рубль мало изменятся на смешанном внешнем фоне и в условиях неопределенности в отношении торговой сделки между США и КНР.

Участники рынка продолжат оценивать квартальные отчетности компаний.

ПРОГНОЗЫ

В целом с середины октября индекс Мосбиржи прибавил около 7,5% (если считать до максимума, то почти 9%) и в моменте смотрится локально перегретым, считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"Базовым сценарием на ближайшие пару торговых сессий считаем боковой характер торгов преимущественно под отметкой в 2900 пунктов. На горизонте ноября большое значение для индекса будет иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий", — добавляет он.

В краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации по индексу РТС, также полагает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Усиление неопределенности в отношении торговой сделки между США и КНР, а также политические риски (Палата представителей Конгресса США вчера проголосовала за продолжение расследования в отношении президента, что формально подразумевает потенциальную возможность импичмента) могут ограничить приток капитала на развивающиеся рынки. Во второй половине дня ожидаются данные США по рынку труда (non-farm payrolls, 15.30 мск) и деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI, 17.00 мск), которые могут спровоцировать рост волатильности на фондовом рынке в целом", — говорит он.

В валютной секции в начале торгов пара доллар-рубль, по всей вероятности, останется выше отметки 64 на фоне роста неопределенности во внешнем фоне, но оснований для сильных движений пока не наблюдается, полагает эксперт.

"Сегодня в России инвесторы уходят на длительные выходные, поэтому высокорисковые позиции будут снижаться", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 63,8–64,5, добавляет он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Крупнейшие фондовые индексы США в четверг закончили торги в "красной зоне" из-за роста неопределенности в части переговоров по торговле между США и Китаем и статистики по безработице в стране.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,26-0,4%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: австралийский S&P/ASX 200 — на 0,09%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,89%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,69%, при этом японский Nikkei 225 снижается на 0,33%.

Нефть незначительно дешевеет — на 0,05%, до 59,59 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару растет на 0,8% — 1,1159 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в последний день октября заметно скорректировался вниз после обновления рекорда по основному индексу, на ухудшении внешнего фона и фиксации прибыли игроками, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,59%, до 2893,98 пункта, индекс РТС — на 0,63%, до 1422,92 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 30 копеек – 64,13 рубля, евро — на 32 копейки, до 71,51 рубля, следует из данных Московской биржи.