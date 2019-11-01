В ходе телеконференции руководство защищало свои среднесрочные целевые показатели, в том числе прогноз по прибыли на 2020 г. на уровне 1 трлн руб. Планы банка на следующий год будут подробно представлены в рамках Дня инвестора 11 декабря 2019 г., а в этот раз руководство подтвердило позитивный эффект от снижения ставок на чистую процентную маржу. Между тем, на наш взгляд, главные неблагоприятные факторы связаны с падением доходности активов из-за снижения ключевой ставки, усилением конкуренции и резким замедлением роста потребительского кредитования – до 10% г/г против 25% г/г в 3к19. Поскольку давление будут также оказывать динамика комиссионного дохода (руководство планирует двузначный рост, однако нам это представляется труднодостижимым) и стоимости риска по IFRS 9, Сбербанку будет весьма непросто увеличить прибыль от обычной деятельности в 2020 г. – фактический результат вполне может оказаться ниже нашей оценки и консенсус-прогноза.

Сбербанк показал прибыль от обычной деятельности на уровне 230,8 млрд руб. (рост на 6,3% г/г, ROE – 22,4%), что на 5,6% выше консенсус-прогноза и соответствует нашей оценке. На результат повлиял разовый убыток от продажи DenizBank в размере 73 млрд руб., о котором руководство сообщило ранее. Показатели за 3к19 были опять искажены реструктуризацией задолженности заемщиков в сегменте нефтепереработки, которая сказалась на чистой процентной марже (-7 бп к/к) и стоимости риска (92 бп). Базовые тенденции были позитивными: рост комиссионного дохода вновь ускорился – до 15%, а стоимость риска составила лишь 70 бп. Консенсус-прогноз по прибыли на 4к19 от Bloomberg приблизительно на 10% ниже нашей оценки. Между тем результаты за 2020 г. (чистая процентная маржа под давлением, потенциал снижения стоимости риска ограничен), как мы полагаем, станут поворотной точкой. По бумагам Сбербанка подтверждаем нашу прогнозную цену на 12 месяцев на уровне 390 руб. (ожидаемая полная доходность – 71%) и рекомендацию Покупать. По нашему мнению, с учетом продолжающейся нормализации денежно-кредитной политики в России фактором роста котировок с большей вероятностью станет снижение стоимости основного капитала, нежели рост прибыли.