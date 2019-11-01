Завершился октябрь и можно подвести некоторые итоги за 10 месяцев текущего года.

Для российского фондового рынка благоприятная ситуация сохраняется. Так, индекс МосБиржи и индекс РТС прибавили по итогам месяца 5,34% и 6,67% соответственно. Динамика с начала года выглядит еще более утверждающе: 22,14% и 33,14%.

При этом все без исключения отраслевые индексы как в рублевом, так и в долларовом выражении продемонстрировали рост с начала года. Бесспорными лидерами ожидаемо оказались секторы нефти и газа (+20,98% в рублях и +31,87% в долларах) и финансов (+18,04% в рублях и +28,67% в долларах). В то время как в аутсайдерах оказались потребительский сектор (+3,17% в рублях и +12,46% в долларах) и сектор химии и нефтехимии (+2,27% в рублях и +11,48% в долларах).

Вот вам и отчетливые приоритеты развития экономики: поставлять сырье для иностранных выгодоприобретателей и загонять в кредитную зависимость внутренних субъектов экономики. При этом причины сохранения слабых перспектив в потребительском секторе очевидны. Это и демографические проблемы, ограничивающие возможности будущего спроса, и снижение реального уровня доходов (со стороны мегарегулятора неоднократно упоминалось, что кредитование является основным источником роста экономики) и еще ряд других причин, обусловленных традиционными болезнями российской экономики. Очевидно, что шок более чем двукратного ослабления рубля, случившийся в конце 2014 года, еще не исчерпан, и его негативные последствия продолжают оказывать сдерживающее влияние на потребительский спрос.

Вместе с тем слабость потребительского сектора и наличие проблем создают существенный потенциал положительной переоценки активов, в случае, если будут намеки на изменение ситуации в будущем. А они, на наш взгляд, есть.

С одной стороны, потребители практически адаптировались за последние 5 лет к новым реалиям экономики. Кроме того, в течение последнего года наблюдается умеренное восстановление рубля. Продолжение этого тренда благоприятно отразится на покупательной способности. К слову, с начала года рубль восстановился по отношению к американской валюте на 8,32%.

Вторым важным фактором является снижение ключевой ставки Банком России. С начала года ставка опустилась на 125 базисных пунктов до 6,5%! При этом ожидается, что до конца года возможно еще одно снижение на 50 базисных пунктов до 6,0%. Вообще говоря, уровень в 6,0-6,5% для России – это новая реальность! Да, кто-то может возразить, что с начала введения ключевой ставки уровень был и 5,5%. Но, на тот момент основным индикатором была ставка рефинансирования, которая составляла 8,25% и лишь позднее, после увеличения ключевой ставки ставка рефинансирования была приравнена к ключевой. Таким образом, тенденция снижения ключевой ставки служит сдерживающим инфляцию фактором и способствует повышению доступности финансирования. А значит, формируются условия, при которых возможно оживление спроса в будущем. Да и какой может быть рост экономики без роста потребительской активности!

В этих условиях ставка на восстановление потребительского сектора с горизонтом в несколько лет выглядит интересно, в этой связи покупки акций «Магнита» и депозитарных расписок «Х5» и «Ленты» в общий долгосрочный портфель могут оказаться обоснованными.