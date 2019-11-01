Торги январскими фьючерсами Брент (которые сегодня стали контрактами с ближайшим сроком поставки) начались вчера на позитивной ноте: котировки выросли примерно на $0,6 до $60,8/барр. после прекращения в среду работы нефтепровода Keystone мощностью 0,59 млн барр./сут. из-за разлива нефти в Северной Дакоте. Это уже третья приостановка работы нефтепровода за последние три года; по прогнозам, объем прокачки будет сокращен на несколько дней. Если работу нефтепровода действительно удастся быстро восстановить (ведомство, следящее за безопасностью эксплуатации нефтепровода, не накладывает жестких ограничений на транспортируемые потоки), то последствия этого происшествия для запасов нефти в Кушинге не будут значительными. Впрочем, работа этого нефтепровода может быть приостановлена на более длительный срок, что может вызвать дополнительное сокращение запасов в Кушинге и, как следствие, поддержать спред цены WTI относительно Брент. Кроме того, в этом случае увеличатся расходы НПЗ, расположенных на побережье Мексиканского залива и возобновляющих деятельность после сезонных ремонтно-профилактических работ.

Однако вскоре эффект от этой новости нивелировало сообщение Bloomberg о том, что власти КНР выразили сомнения в возможности заключения долгосрочного торгового соглашения с США, даже несмотря на то что обе стороны приблизились к подписанию первого этапа договоренностей. По имеющимся сведениям, официальные представители КНР (встреча которых завершилась вчера в Пекине) не желают начинать переговоры по самым трудным и значимым вопросам, поскольку учитывают импульсивный характер Дональда Трампа и риск того, что американский лидер может отказаться от заключения сделки даже в ограниченном формате. Еще один важный фактор заключается в том, что, по мнению большинства китайских чиновников, если Соединенные Штаты не выразят готовность отменить еще часть импортных пошлин, то никакого плодотворного исхода у дальнейших торговых переговоров быть не может. Это сообщение определило вчерашний настрой на глобальных рынках: через час после начала торгов на европейских биржах цены на нефть упали вслед за основными фондовыми индексами. Дональд Трамп вчера сделал ряд комментариев в социальной сети Twitter о том, что сейчас идет согласование нового места встречи с председателем КНР Си Цзиньпином для подписания соглашения; по словам американского лидера, масштаб данного соглашения будет эквивалентен "примерно 60% всей сделки". Однако эти комментарии не сумели радикально изменить пессимистический настрой рынка, и индекс S&P 500 упал с рекордно высоких отметок, несмотря на выход позитивных данных по прибыли компаний за 3К19.

Помимо этого на нефтяной рынок негативно повлияла ежемесячный отчет EIA по нефтедобыче в США, согласно которому в августе в стране добывалось в среднем 12,37 млн барр./сут, т. е. заметно — на 0,6 млн барр. — больше, чем в предыдущем месяце (в июле было в третий раз подряд зарегистрировано снижение этого показателя).

В основном такой рост обусловлен низкой базой сравнения — в июле производство нефти сократилось из-за последствий урагана, а также увеличением добычи на глубоководных месторождениях Мексиканского залива и сланцевых месторождениях Пермского бассейна. Отметим, что к концу года рост производства на американских сланцевых месторождениях должен замедлиться. Эксперты Energy Aspects недавно написали, что к середине 2020 года на большинстве таких месторождений будут исчерпаны возможности уже разбуренных, но не законченных высококачественных скважин, а восстановления активности буровиков не ожидается. Январские фьючерсы Брент завершили вчерашние торги на уровне $59,62 за баррель, т. е. на $0,62 ниже итогового значения среды.

Сегодня утром на котировки Брент позитивно повлияло то, что октябрьский индекс PMI для китайского производственного сектора по версии Caixin оказался выше, чем ожидалось (еще более ощутимо превысив отметку, свидетельствующую о позитивной динамике). Впрочем, многие наблюдатели сомневаются в адекватности этих данных, поскольку они не соответствуют опубликованным ранее официальным индексам PMI, которые свидетельствуют об усилении негативных тенденций в обрабатывающей промышленности КНР. Сегодня инвесторы ждут публикации индексов PMI в других странах. Кроме того, в США сегодня должны выйти данные по уровню занятости вне сельскохозяйственного сектора, строительным заказам и действующим буровым установкам. Мы полагаем, что ключевая экономическая статистика, вероятнее всего, будет негативной и спровоцирует глобальное снижение спроса на риск. Котировки Брент, по нашим оценкам, сегодня могут приблизиться к нижней границе диапазона $58,00-59,00 за баррель.