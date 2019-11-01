По нашим расчетам, в ноябре регулярные покупки Минфина немного снизятся до 191 млрд руб. (с 212 млрд руб. в октябре) на фоне просадки дополнительных нефтегазовых доходов (цена нефти в октябре упала до 58,8 долл./барр., что стало среднемесячным минимумом с начала года). С учетом отложенных покупок валюты (56 млрд руб./мес.), итоговый объем ноябрьских интервенций может составить 247 млрд руб., или 3,8 млрд долл. (12,3 млрд руб./день), что ниже совокупного объема интервенций в предшествующем месяце (4,17 млрд долл.).

В ноябре, согласно нашей модели платежного баланса, сальдо текущего счета составит 4,8-5,6 млрд долл. (против 2,5-3,2 млрд долл. в октябре), что больше размера валюты, уходящей с рынка в результате интервенций ЦБ РФ, то есть на фоне высокого аппетита к риску курс рубля, скорее всего, не претерпит изменений (при прочих равных).

Однако в декабре за счет роста импорта и дивидендов сальдо заметно сократится (и окажется ниже объема интервенций), что может создать негативное давление на курс рубля и стоимость валютной ликвидности. Однако это негативное давление будет умеренным (заметное превышение отметки 66 руб./долл. маловероятно), поскольку банки располагают достаточно высоким запасом высоколиквидных валютных активов (около 17 млрд долл., по нашим оценкам), чтобы компенсировать отток валютной ликвидности.

По нашим оценкам, в октябре-декабре этого года по текущему счету придет всего лишь 7-11 млрд долл. в предположении, что средний курс рубля составит 64 руб./долл. при нефти 59,7 долл./барр. Brent. Для сравнения в 4 кв. 2018 г. сальдо текущего счета составило 42 млрд долл., однако тогда цена на нефть была заметно выше (68,1 долл./барр.) и курс рубля был слабее 66,6 руб./долл. (то есть рублевая цена нефти была на 15,5% выше, чем сейчас). Кроме того, в декабре 2018 г. был всплеск ненефтегазового экспорта (вероятно, поставка продукции специального назначения по кредитным соглашениям), доля которого во всем экспорте подскочила до 49% (+7 п.п. м./м.). Отметим, что наша оценка сальдо текущего счета сильно расходится с прогнозом ЦБ РФ (обновленного по итогам заседания по ключевой ставке 25 октября), который предполагает 17,8 млрд долл., что сильно выше фактических значений показателя во 2 кв. и 3 кв. (10,6 млрд долл. и 12,9 млрд долл. соответственно), возможно прогноз регулятора учитывает экспорт продукции специального назначения, а также более слабый курс рубля (в оставшиеся месяцы, чем текущий). Однако поскольку расчеты по такому экспорту могут быть осуществлены по кредитным соглашениям и не в долларах/евро, то влияние на валютную ликвидность от такого прироста сальдо, скорее всего, не будет.