В краткосрочном периоде рост акций Сургутнефтегаза способствует укреплению пары USD/RUB, что, в свою очередь, предопределено итогами октябрьской сессии ФРС, поддержавшей спрос на «качество». Дополнительную поддержку низкодоходным инструментам оказывает подозрительно совпавшее по времени с октябрьской сессией Федрезерва принятие палатой представителей Конгресса США резолюции о проведении расследования действий президента Трампа в рамках процедуры импичмента.

Акции Сургута в этой ситуации вызывают повышенный интерес инвесторов, так как воспринимаются в качестве защитного актива. Росту котировок этой бумаги способствует и прозвучавшее 30 октября заявление пресс-службы компании о том, что недобросовестные участники торгов распространяют ложные слухи о Сургутнефтегазе, которые никак не связаны с его намерениями.

В краткосрочном периоде рассчитываем на сохранение акциями Сургута динамики лучше рынка. В среднесрочном периоде динамика обыкновенных и привилегированных акций компании по-прежнему не менее чем наполовину будет зависеть о того, каким образом будут инвестированы ее денежные резервы. При этом достоверную информацию о планах эмитента можно получить только из официальных источников, в том числе сайта Сургутнефтегаза.