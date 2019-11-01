Курс рубля на завершающейся рабочей неделе демонстрировал разнонаправленные колебания против доллара и евро. При этом евро продемонстрировал более сильную динамику на фоне его укрепления на форексе выше 1,115 доллара. Доллар в конце недели обновил минимум с июля, опустившись до 63,38 рубля.

Фактором динамики курса рубля оставались сигналы со сползавшего вниз рынка нефти и динамика спроса на ликвидность. Сигналы от ФРС США, понизившей базовую учетную ставку на ожидаемые 25 базисных пунктов, также оказывали влияние на курс рубля.

В результате доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 45 копеек до 63,4 рубля, евро поднимался на 10 копеек до 70,8 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом опустилась в район 3,85 тысячи против 3,9 тысяч неделей ранее.

РУБЛЬ ИСКАЛ ТРЕНД

Рубль начал неделю попытками роста к доллару и евро. Спрос на рублевую ликвидность поддерживался продолжающимся налоговым периодом. Объем налогов, пришедшихся на начало недели, превысил 1,5 триллиона рублей. На стороне рубля также выступали ожидания снижения базовой учетной ставки ФРС США.

Поддержку евро и в целом – спросу на рисковые активы оказали заявления главы Евросовета Дональда Туска о том, что ЕС в составе 27 стран согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) до 31 января, и теперь предстоит письменно утвердить это решение.

Однако попытки роста рубля быстро сменялись его коррекционным снижением на фоне сокращения продаж валютной экспортной выручки после уплаты экспортерами октябрьских налогов. Фиксация прибыли на рынке рублевого госдолга перед заседанием ФРС, а также снижение курсов ряда валют развивающихся рынков также поддерживали давление на рубль.

Между тем, обновление индексом Мосбиржи исторических максимумов выше 2900 пунктов сигнализировало о сохранении спроса на рублевые активы.

Это же подтвердили и традиционные аукционы Минфина РФ, разместившего в среду ОФЗ на 53,3 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 93,4 миллиарда.

Однако сползание рынка нефти ниже психологически значимого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent опять надавило на рубль. Инвесторы отыгрывали данные минэнерго США о росте запасов в стране — за неделю, завершившуюся 25 октября, на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 438,9 миллиона баррелей.

Негативный для рубля фон поддерживался и оценками Сбербанка, согласно которым прогноз курса доллара на 2020 год повышен до 65,5 рубля с 64,5 рубля, а на 2021 год — до 66 рублей за доллар с предыдущей оценки в 65 рублей.

Позитивный эффект от снижения ФРС США базовой учетной ставки быстро сошел на нет, поскольку оно было ожидаемо (на 25 базисных пунктов до 1,5-1,75% годовых). Спрос на риск понизили опасения по поводу паузы американского регулятора в дальнейшем снижении этого индикатора.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели валюта РФ провела в резком укреплении против доллара и евро. Возросший спрос на риск на мировых рынках был обусловлен позитивными данными по рынку труда США за октябрь и динамикой индекса деловой активности (PMI) в промышленности в Китае.

Растущие надежды на успешность первого этапа американо-китайской торговой сделки поддерживают спрос на рисковые активы, в том числе на нефть и рубль, который вышел к максимумам с лета против доллара.

При этом активизировавшаяся тема импичмента Трампу может понизить аппетит к риску. Поэтому рублю стоило бы "утоптать" достигнутые уровни в ближайшую неделю, тем более, что она будет укороченной из-за национального праздника.