На глобальных рынках в начале недели преобладают позитивные настроения.

Одной из ключевых тем на рынках остается вопрос торговых отношений США-Китай, и в этой теме заметен некоторый прогресс. FT со ссылкой на свои источники сообщает, что чиновники США обсуждают целесообразность отмены пошлин на импорт китайских товаров объемом в 112 млрд долл., введенных с 1 сентября. Возможность подобных послаблений увеличивает в глазах инвесторов вероятность заключения соглашения первого этапа. Некоторый позитив также заметен и в торговых отношениях США с Европой – так, министр торговли США У.Росс накануне отметил, что, если Штаты проведут успешные переговоры с ЕС, то имеется возможность не вводить пошлины на европейские автомобили.

Тем временем сезон квартальной корпоративной отчетности американских компаний постепенно близится к своему завершению. На данный момент свои результаты представили уже 373 компании, входящие в индекс S&P 500, и показатели прибыльности 79% из них превысили уровень консенсус-прогноза (при этом в сравнении с предыдущим периодом прибыль на акцию для индекса все же снижается на 1,4%, однако консенсус предполагал снижение EPS на 3-4%, следовательно, пока столь негативные ожидания не оправдываются).

Разумеется, большое число факторов риска для рынка по-прежнему сохраняется. Отдельным фактором риска, способным резко поменять сантимент остается вопрос политических проблем в США (тема импичмента). Вчера член спецкомитета по разведке Палаты Представителей США Дж.Шпейер заявила, что в ближайшие пять дней будут опубликованы стенограммы показаний свидетелей по вопросу возможного давления Президента США Д.Трампа на украинского коллегу В.Зеленского. На данный момент эта тема не оказывает значительного влияния на рынки, однако теоретически при определенных показаниях свидетелей некоторая нервозность вполне может вернуться.

Российский фондовый рынок в ходе пятничных торгов демонстрировал попытку вернуться к историческим максимумам, достигая отметки в 2930 пунктов. Учитывая сохранение сравнительно позитивного риск-аппетита на глобальных рынках и вчерашнего движения в ряде депозитарных расписок, сегодня имеются все шансы переписать исторический максимум по индексу Мосбиржи, и следующей целью для индекса мы считаем отметку в 2950 пунктов.