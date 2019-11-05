Вчера, когда мы отдыхали, фондовая Америка продолжила рост: основные индексы США прибавили около 0,4%. Выше 62 долларов за баррель закрылась и нефть.

Все это говорит в пользу того, что сегодня наш рынок откроется ростом примерно на 0,5% и превысит отметку 3000 пунктов. Именно этот уровень многие, казавшиеся еще несколько месяцев назад оптимистами, называли целью роста в этом году.

Цель достигнута, что дальше? Дальше рост будет продолжен. Вот только сначала неплохо бы немного скорректироваться, и при любом ухудшении внешнего фона мы эту коррекцию увидим. Вполне возможно, что она пройдет не по всему рынку сразу, а по отдельным, наиболее перекупленным бумагам, среди которых можно выделить «Газпром» и «Норильский Никель». Поэтому сокращение длинных спекулятивных позиций выглядит оправданным.

При этом спрос может перекинуться на отставшие от роста рынка в целом бумаги – это Сбербанк, который никак не может закрепиться выше сопротивления 240 руб, и акции черных металлургов, дивидендная доходность которых по-прежнему выглядит привлекательной.

В пятницу во второй половине дня мы видели очень мощную покупку рубля, в результате чего российская валюта роста к «американцу» более чем на процент. Пара доллар рубль «проколола» район поддержки 63,6-63,8 и теперь ей открыта дорога в область годовых минимумов – это 62,6. Однако чем был вызван такой ажиотажный спрос на рубли – остается непонятным. Только закрытием спекулятивных лонгов его объяснить нельзя.

Фундаментальных причин для укрепления рубля сейчас нет. Наоборот, в последние месяцы года рубль обычно слабеет из-за традиционно более слабого платежного баланса страны и возрастающих выплат по внешним долгам. Поэтому мы не советуем пытаться заработать на росте рубля.

Вчера на малоиндикативном без российских торгов рынке Форекс пара доллар-рубль пыталась развить успех и уходила в район 63,2, но к вечеру просадка была выкуплена. Сегодня пока внешний он для рубля нейтральный, пара евро-доллар стабильна и находится чуть выше 1,11.

Судьба нефти определится в среду после публикации данных по запасам в США. Если они будут позитивными, то «черное золото» из коридора 60-62 перейдет в новый диапазон 62-64 доллара за баррель. Сейчас все более и более внимательнее стоит смотреть за новостными лентами: приближается время очередного саммита ОПЕК+, а разговоры о том, что расширенный картель будет рассматривать вопрос о снижении квот на добычу, как-то в последнее время затихли.