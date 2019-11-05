Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с масштабным разрывом вверх в пределах 0.3-0.7%, в диапазоне 2940-2950 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2930, 2920 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2960, 2970 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет весь внешний позитив, накопившийся с конца прошлой недели. Позднее он может перейти в состояние консолидации вблизи «круглого» уровня 2950 п. в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения.

Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов выступит динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на российский рынок акций может оказать публикация в США сентябрьских данных по количеству открытых вакансий на рынке труда и октябрьского значения индекса деловой активности в непроизводственной сфере (18.00 МСК).

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.26%) и РТС (+2.29%) закрылись с сильным неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому способствовало серьезное повышение стоимости нефтяных фьючерсов и явное улучшение настроений на западных фондовых рынках. Участники локальных торгов не побоялись открывать новые «длинные» позиции перед трехдневным перерывом в торгах. Похоже, что они приняли правильное решение, поскольку в понедельник в целом позитивный внешний фон сохранился.

Основной благоприятной внешней новостью к началу текущей недели стало известие о том, что США и Китай сумели согласовать основные положения разрабатываемого торгового соглашения. Неожиданным препятствием для планировавшегося заключения торговой сделки выступила отмена саммита АТЭС в Чили, проведение которого планировалось на 16-17 ноября. Однако Белый дом все равно рассчитывает на подписание соглашения с Китаем в указанный срок. Впрочем, не стоит исключать и новых неожиданных поворотов в этом затянувшемся процессе.

Надо отметить, что в пятницу индекс МосБиржи закрылся на своем историческом максимуме. Таким образом, в нем сохраняется позитивная техническая картина во всех временных диапазонах. Несмотря на накопившуюся среднесрочную перекупленность указанный индекс продолжает двигаться вверх.

Состояние нефтяного рынка также заметно улучшилось. В начале текущей недели фьючерсы на нефть сорта Brent сумели прочно закрепиться выше важного ценового уровня $60 за баррель и даже обновили свой месячный максимум, что представляется позитивом для локального рынка акций.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние символической бэквордации величиной в 1 п. или менее 0.1%. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек явно сильнее рынка выглядели бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +7.57%). В голосующих акциях нефтяной компании возобновилась агрессивная скупка в условиях отсутствия любых информационных поводов. Сейчас они торгуются намного дороже привилегированных акций «Сургутнефтегаза» (SNGSP RM, +0.82%) по которым традиционно платятся существенно более высокие дивиденды.

Опережающим приростом выделились и другие представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, +1.46%), Лукойл (LKOH RM, +1.71%), Роснефть (ROSN RM, +1.97%), Башнефть-ап (BANEP RM, +2.08%). Интерес к ним подогрело устойчивое внутридневное повышение стоимости фьючерсов на нефть.

Акции М.Видео (MVID RM, +5.50%) пользовались спросом на фоне известия о том, что совет директоров эмитента рекомендовал выплату щедрых промежуточных дивидендов по указанным бумагам в размере 33.37 руб. Это составляет примерно 7.4% от цены их пятничного закрытия. Напомним, что дивиденды на акции М.Видео в последний раз выплачивались в середине 2016 года по итогам 2015 года. Теперь же, по итогам успешной интеграции всех активов, приобретённых в 2018 году, Группа «М.Видео-Эльдорадо» может возобновить регулярные дивидендные выплаты.

Акции золотодобывающих компаний Полюс (PLZL RM, —0.92%) и Polymetal (POLY RM, —0.63%) продемонстрировали умеренный коррекционный спад в противовес состоявшемуся накануне подъему. В минувший четверг они играли роль защитных активов на фоне уверенного роста стоимости фьючерсов на золото выше ближайшего значимого ценового уровня $1500 за тройскую унцию.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Аэрофлот (AFLT RM, —1.53%), Транснефть-ап (TRNFP RM, —2.28%), Россети-ао (RSTI RM, —1.30%), Россети-ап (RSTIP RM, —0.93%), Распадская (RASP RM, —1.77%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение в пределах 0.15-0.25%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного двухдневного повышения подорожали на 0.1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.8%. Японский Nikkei225 прибавил 1.8%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. С учетом благоприятного состояния внешнего фона, наблюдавшегося в минувший понедельник, участники локальных торгов вполне могут рассчитывать на открытие индекса МосБиржи с достаточно сильным приростом.