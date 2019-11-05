Наступающая неделя будет короткой и обещает быть немного спокойнее предыдущей. Среди важных факторов воздействия на цены нефти в первую очередь можно отметить заявления лидеров США и Китая о прогрессе в торговых переговорах двух стран. Прогнозы на подписание анонсированного этапа торгового соглашения уже в ноябре становятся все более зримыми. С такими ожиданиями можно было связать часть наблюдавшегося в начале ноября бодрого роста цен нефти. И чем более определенными будут становиться планы на встречу Трампа и Си, тем охотнее будут подкупать нефть в ожидании прогресса в торговых переговорах двух крупнейших мировых экономик.

Впрочем, наблюдавшийся рост цен на рынке нефти был только одним из проявлений царящего на рынках оптимизма после удачного завершения октября. После решения ФРС по уже третьему подряд снижению ключевой ставки фондовые индексы уверенно обновляют максимумы. Дополнительными аргументом быков по нефти остаются данные Baker Hughes о продолжающемся снижении количества активных нефтяных буровых — на прошедшей неделе было очередное их снижение до 691 против 696 неделей ранее. Правда, стоит для справедливости отметить, что добыча нефти в США пока не реагирует на такое снижение и остается на рекордных уровнях в 12,6 миллионов баррелей в день, а запасы находятся в тренде сезонного роста. Так что и у медведей рынка нефти есть свои серьезные аргументы.

И все же ожидание подписания торговых соглашений и сообщения об активных обсуждениях среди стран ОПЕК+ возможного нового раунда сокращения добычи подбадривают покупателей нефти. Тем более что главный застрельщик действующего соглашения об ограничениях добычи сегодня в нем крайне заинтересован: Саудовская Аравия выходит на финишную прямую в вопросе первичного размещения акций крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco. Власти Саудовской Аравии решили продать долю в своей нефтяной компании, и крупнейшее в истории публичное размещение стартовало. Торговля акциями новой публичной компании пока будет проходить только на местной бирже Tadawul. В самой компании пока затрудняются сказать, когда конкретно пройдет размещение на международных площадках (неопределенно называются 2020-2021 годы), но на бирже Tadawul начало торгов запланировано уже на декабрь текущего года. По информации различных изданий, проспект эмиссии будет представлен уже на текущей неделе 9 ноября. Вот тогда и станут известны все детали предстоящего IPO, и главным вопросом будет цена размещения акций. По информации Bloomberg, в воскресенье Саудовская Аравия все же согласилась опустить оценку стоимости акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco ниже 2 триллионов долларов. Посмотрим на то, как же разрешится эта важная для рынка интрига.

Напомним, что в сентябре на крупнейшие нефтяные объекты компании была совершена атака дронов, которая на время уполовинила добычу нефти в стране. Этот инцидент стал тревожным сигналом для рынка, напомнив о дополнительных рисках. Однако Саудовская Аравия смогла быстро преодолеть возникшие проблемы и восстановить добычу, что продемонстрировало устойчивость ее инфраструктуры к внешним воздействиям. Тем не менее, не только произошедшие события, но и растущие ожидания приближающегося мирового кризиса заставляют инвесторов соблюдать осторожность. С другой стороны, подобные же ожидания кризиса заставляют организаторов поторопиться с размещением и рынки теперь уже совсем скоро станут свидетелями интересного и важного события. Саудовская Аравия обещает явить миру рождение публичной компании с рекордной капитализацией. Естественно, что обнародование проспекта эмиссии Saudi Aramco обещает стать визитной карточкой наступающей недели.