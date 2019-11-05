Выручка и EBITDA ниже оценок… Вчера Veon (VEON US – ПОКУПАТЬ) опубликовал отчетность за 3 кв. 2019 г. по МСФО, которая оказалась хуже ожиданий рынка и нашего прогноза по EBITDA и выручке. Выручка сократилась на 4% (здесь и далее – год к году) до 2,2 млрд долл., что меньше ожиданий рынка на 3% и нашего прогноза – также на 3%. EBITDA выросла на 17% до 987 млн долл. с учетом эффекта применения стандарта МСФО 16. Без учета этого эффекта EBITDA увеличилась на 1% до 858 млн долл., ниже рыночного прогноза на 2% и нашей оценки на 5%. Рентабельность по EBITDA при этом составила 38,6%, повысившись на 2,0 п.п.

…но прогноз по итогам года подтвержден. Компания подтвердила прогноз результатов на 2019 г.: органический рост выручки и EBITDA в диапазоне 1–3% и 1–5% соответственно (без учета эффекта применения стандарта МСФО 16) и свободный денежный поток на уровне около 1 млрд долл. (с учетом разового получения 350 млн долл. компенсации в рамках соглашения с Ericsson). Выручка компании в России сократилась на 3% до 74,7 млрд руб. (1,2 млрд долл.), при этом мобильная сервисная выручка уменьшилась на 2% до 58,3 млрд руб. (903 млрд долл.). EBITDA выросла на 24% до 33,9 млрд руб. (525 млн долл.), или на 4% до 28,3 млрд руб. (439 млн долл.) без учета эффекта МСФО 16. На Украине выручка увеличилась на 18% до 5,8 млрд гривен (231 млн долл.), а EBITDA – на 33% до 3,8 млрд гривен (149 млн долл.), или на 28% до 3,6 млрд гривен (143 млн долл.) без учета эффекта МСФО 16. В Пакистане выручка сократилась на 7% до 45,4 млрд PKR (286 млн долл.), а EBITDA – на 6%, или на 13% без учета эффекта МСФО 16. Чистый долг на конец отчетного периода составил 8,3 млрд долл. Соотношение Чистый долг/EBITDA за предыдущие 12 мес. осталось на уровне конца предыдущего квартала, то есть 2,1.

Подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ. Результаты Veon за 3 кв. 2019 г. отражают достаточно напряженную конкурентную ситуацию на российском рынке мобильной связи при сохранении сильной динамики компании на ряде других рынков, в частности на украинском. При этом компания генерирует довольно устойчивый денежный поток, а долговая нагрузка находится на комфортном уровне. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции Veon. Вместе с тем основным риском для котировок в среднесрочной перспективе остается возможность предложения дополнительных акций на рынке из-за сокращения пакета акций компанией Telenor.