Прочий доход может оказать поддержку. ВТБ (VTBR LI – ДЕРЖАТЬ) в четверг опубликует отчетность за 3 кв. 2019 г. по МСФО. Мы ждем более сильного квартала в части прибыли, которая может увеличиться на 70% за квартал до максимального с 1 кв. 2018 г. значения (наша оценка – 52 млрд руб.). Отчасти такую динамику может поддержать восстановление прочего дохода – результаты Сбербанка уже продемонстрировали, что рыночная конъюнктура способствовала положительной переоценке ценных бумаг на балансе. В то же время мы полагаем, что маржа ВТБ, как и у Сбербанка, не выросла по итогам квартала (а ЧПД может прибавить 1%, но остаться ниже год к году). Что касается чистых комиссий, исходя из месячных результатов, публикацию которых ВТБ возобновил начиная с 7-го месяца, мы ждем снижения за квартал примерно на 5% (в прошлом году квартальная динамика была сопоставимой).

Стоимость риска, вероятно, немного ниже 1%. Расходы, на основании динамики июля–августа, также сократились квартал к кварталу (по нашей оценке, на 8%), соотношение Расходы/Доходы может составить около 40% против 44% в 1 кв. и 49% во 2 кв. Стоимость риска, по всей видимости, будет немного ниже 1% – мы моделируем примерно 0,9%, что соответствует среднему значению за июль–август и немного ниже 1,1%, зафиксированных во 2 кв. Если показатель не подскочит в 4 кв., это означает, что по итогам года группа может достичь результата лучше, чем таргетируемые менеджментом 1,2%. ВТБ, по-видимому, снова покажет прирост корпоративного портфеля (по нашей оценке, в пределах 3%, частично за счет ослабления рубля относительно доллара), квартальный рост розничного кредитования, вероятно, составит порядка 4% (как и во 2 кв.). Для достаточности капитала мы прогнозируем относительную стабильность – около 12% для капитала 1-го уровня и около 13% для общего капитала.

Дивидендная доходность может составить около 10%. Мы ждем комментариев менеджмента касательно годовых прогнозов, в частности, для выполнения прогноза по марже (цель составляла около 3,5%, тогда как по итогам 9 мес. банк может добиться примерно 3,3%) ВТБ должен ощутимо нарастить показатель в 4 кв. Согласно нашему прогнозу, прибыль за 9 мес. составит около 130 млрд руб., это означает, что для выполнения годовой цели в 200 млрд руб. банку нужно заработать 70 млрд руб. прибыли по итогам 4 кв. По всей видимости, это предполагает вклад разовых факторов (ранее уже указывалось, что сюда может входить продажа доли в Теле-2 Ростелекому). Менеджмент уже неоднократно подтверждал намерение банка выплатить 50% чистой прибыли по итогам 2019 г. (одновременно указывая, что ВТБ будет поддерживать достаточно маленький запас по показателю Н20.1). Исходя из прибыли в 200 млрд руб., сохранения принципа распределения дивидендов между обычными и привилегированными акциями, а также из средней цены акций с начала года, дивидендная доходность обыкновенных акций в настоящий момент составляет 9,8%.