Выручка VEON в 3К19 достигла $2.2 млрд (-0.9% г/г), оказавшись на 3% ниже консенсус-прогноза.

На выручке и EBITDA Группы сказалось изменения в налоговом регулировании в Пакистане. EBITDA VEON (по старым стандартам) выросла на 1.3% г/г (органический рост составил 5% г/г), отражая благоприятную динамику затрат в России и на Украине, а также снижение корпоративных затрат (-40% г/г); EBITDA составила $858 млн — на 2% ниже консенсуса и в соответствии с оценками АТОНа. Рентабельность EBITDA Группы составила 38.6% (против 36.6% в 3К18 и 38.3% во 2К19). Динамика крупнейшего сегмента (на Россию пришлось 52% выручки VEON) сдерживалась (выручка упала на 2.7%) проблемами, связанными с качеством сети и структурой рыночного ценообразования. Количество абонентов в России снизилось на 2.5%. В то же время EBITDA сегмента выросла на 3.5% г/г, отражая эффективный контроль над затратами, а также низкую базу 3К18, когда в результатах были учтены затраты на интеграцию Евросети. Среди других сегментов лидером стала Украина, где органическая выручка и EBITDA выросли на 18% и 28% соответственно.

Несмотря на сильную конкуренцию в России и изменения налогового регулирования в Пакистане Группа подтвердила свой годовой прогноз по росту органической выручки в пределах нескольких процентов и по EBITDA в пределах 3-5%, а также EFCF на уровне приблизительно $1 млрд (показатель уже достиг $1.2 млрд по итогам 9M благодаря выплате $350 млн от Ericsson).