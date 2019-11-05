В ходе торгов 4 ноября октября американские фондовые индексы выросли на оптимистических ожиданиях в отношении торгового соглашения между КНР и США. Dow-30 обновил максимум, несмотря на падение акций McDonald's Corp. (MCD) из-за новости о решении совета директоров об увольнении генерального директора Стива Истербрука из-за связи с сотрудницей, что запрещено корпоративными правилами.

S&P500 побил предыдущий рекорд, прибавив 0,37% и закрывшись на уровне в 3078 пунктов. Главными драйверами роста для индекса широкого рынка стали циклические сектора энергетики и промышленности.

Мировые фондовые площадки остаются преимущественно в зеленой зоне, сохраняя позитивные ожидания в отношении торговой сделки Вашингтона с Пекином, которая, как следует из оптимистичных комментариев американских чиновников, состоится уже в ноябре. Министр торговли США заявил, что тарифы на импорт автомобилей могут быть признаны излишними, а Huawei могут разрешить работать с американскими компаниями. Сохраняется и драйвер роста в виде сезона отчетов, которые в основном оказываются лучше ожиданий.

Спрос на безопасные активы продолжает слабеть. Облигации падают в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США поднимается к 1,80%. Золото дешевеет, но остается выше $1500 за унцию. Нефть марки Brent после пятничного ралли торгуется выше $62 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сохраняется. Ожидаем, что в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 попробует обновить очередной максимум.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию сервисного PMI от ISM. Ожидается сохранение деловой активности на уровнях, способствующих продолжению экономического роста. Консенсус предполагает рост индекса с 52,6 до 53,5. Другой источник данных PMI Markit также обещает рост непроизводственной деловой активности.

До открытия рынка отчитается фармацевтический гигант Allergan (AGN). Выручка компании, по прогнозу, останется без изменений, что не должно оказать влияния ни на акции AGN, ни на акции планирующей ее приобретение AbbVie. После закрытия выйдет отчет Microchip (MCHP). Несмотря на ожидающееся снижение выручки на 5-6%, спад в полупроводниковой индустрии уже близок к завершению, поэтому перспективы бизнеса компании вселяют оптимизм. На фоне ралли других полупроводниковых компаний, в частности Intel, на фоне релиза квартальных результатов акции MCHP могут порадовать инвесторов.

Техническая картина по S&P500 по-прежнему сигнализирует о вероятности продолжения движения в сторону 3120 пунктов. Тем не менее момент слабеет, а форма вчерашней свечи и образовавшийся гэп могут создавать давление на индекс, поэтому не исключается пауза в росте и коррекция. В то же время показатель RSI еще не достиг перекупленности, что говорит о сохранении положительного потенциала.